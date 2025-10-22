به گزارش ایلنا، امروز در برخی مناطق آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و گیلان افزایش ابر، رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود. برای این مناطق هشدار سطح نارنجی صادر شده است. در مازندران و گلستان نیز احتمال بارش پراکنده وجود دارد.

طی سه روز آینده در در برخی مناطق غرب و استان های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز، افزایش سرعت باد و در برخی مناطق خیزش گرد و خاک انتظار می‌رود.

