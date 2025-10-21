قتل پدربزرگ به دلیل اختلافات خانوادگی
فرمانده انتظامی شهرستان ساوه از دستگیری شخصی که به دلیل اختلافات خانوادگی اقدام به قتل پدر بزرگ خود کرده بود در کمتر از 24 ساعت در این شهرستان خبر داد.
وی افزود: برابر بررسیهای اولیه مشخص شد که این درگیری به دلیل اختلافات خانوادگی بوده و متأسفانه قبل از حضور عوامل پلیس قاتل که فردی 35 ساله بوده، پدر بزرگ خود را مجروح و قبل از رسیدن عوامل امدادی این شخص فوت کرده است.
فرمانده انتظامی شهرستان ساوه اضافه کرد: با حضور به موقع مأموران قاتل که پس از وقوع جرم از صحنه متواری شده بود با اقدامات پلیس در یکی از روستاهای اطراف ساوه دستگیر و برای انجام تحقیقات تکمیلی به پلیس آگاهی منتقل شد.