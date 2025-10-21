قتل پدربزرگ به دلیل اختلافات خانوادگی

وی افزود: برابر بررسی‌های اولیه مشخص شد که این درگیری به دلیل اختلافات خانوادگی بوده و متأسفانه قبل از حضور عوامل پلیس قاتل که فردی 35 ساله بوده، پدر بزرگ خود را مجروح و قبل از رسیدن عوامل امدادی این شخص فوت کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوه اضافه کرد: با حضور به موقع مأموران قاتل که پس از وقوع جرم از صحنه متواری شده بود با اقدامات پلیس در یکی از روستاهای اطراف ساوه دستگیر و برای انجام تحقیقات تکمیلی به پلیس آگاهی منتقل شد.