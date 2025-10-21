خبرگزاری کار ایران
سرخط خبرها :
آغاز مراسم تکریم و معارفه رئیس سازمان حج و زیارت

آغاز مراسم تکریم و معارفه رئیس سازمان حج و زیارت
کد خبر : 1703282
آیین تکریم علیرضا بیات رئیس سابق سازمان حج وزیارت و معارفه علی رضا رشیدیان رئیس سازمان حج وزیارت با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسئولان کشوری و لشکری آغاز شد.

به گزارش ایلنا، در این مراسم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، نماینده ولی فقیه در امور حج وزیارت، تولیت حضرت عبدالعظیم، روسای ادوار سازمان حج وزیارت، رئیس جمعیت هلال احمر، مسئولان کشوری و لشکری، کارگزاران زیارتی و جمعی از کارکنان بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج حضور دارند.

