به گزارش ایلنا، جمشید سلام زاده اظهار کرد: کارشناسان این معاونت در پی بازرسی‌های نامحسوس از برخی درمانگاه‌های سطح با همکاری پلیس امنیت اقتصادی موفق به شناسایی یک واحد غیرمجاز عرضه دارو در جنوب‌شرقی تهران شدند.

وی افزود: با هماهنگی پلیس امنیت اقتصادی و اخذ دستور قضایی از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۶ تهران، عملیات جمع‌آوری و شمارش اقلام دارویی خارج از شبکه انجام و محل عرضه غیرمجاز نیز پلمب شد.

معاون غذا و دارو دانشگاه ادامه داد: در این بازرسی، بیش از ۱۱۰۰ قلم انواع دارو و مکمل خارج از شبکه به ارزش تقریبی پنج میلیارد تومان کشف و توقیف شد که پس از صورت‌برداری، جهت بررسی و تعیین‌تکلیف نهایی به انبار معاونت غذا و دارو منتقل شد.

او با تأکید بر عزم جدی دانشگاه در مقابله با تخلفات دارویی تصریح کرد: عرضه دارو در خارج از شبکه رسمی تهدیدی جدی برای سلامت جامعه است و معاونت غذا و دارو با همکاری دستگاه‌های نظارتی و قضایی، با هرگونه تخلف در این زمینه به‌شدت برخورد خواهد کرد.

بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، سلام زاده در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه عرضه غیرمجاز دارو، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ یا به صورت مستقیم به معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گزارش دهند.

