به گزارش ایلنا، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش، در گفت‌و‌گو با علی عبدالعالی بر ضرورت تدوین الگوی مشخص برای مدارس هوشمند، توانمندسازی معلمان و مدیران و بازطراحی برنامه‌های درسی با هدف توسعه مهارت آموزی و استعداد محوری، تأکید کرد و گفت: تحول در آموزش و پرورش باید به سرعت ساری و جاری شود.

وزیر آموزش و پرورش، با اشاره به اهمیت توجه به توسعه عدالت آموزشی ، اظهار کرد: نگاه ما به عدالت آموزشی تنها تأمین تجهیزات نیست؛ بلکه ایجاد فضای آموزشی استاندارد و مبتنی بر نیازهای روز جامعه است.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: توسعه عدالت آموزشی را در شش محور ؛ فضا، تجهیزات، توانمندسازی معلمان، توانمندسازی مدیران، فعالیت‌های ورزشی و تربیت بدنی و فعالیت‌های پرورشی در آموزش و پرورش دنبال می کنیم.

وی تأکید کرد: توانمندسازی معلمان باید با برنامه‌های مشخص و پشتوانه پژوهشی قوی، انجام شود تا به درک مشترکی از نحوه توسعه عدالت آموزشی و توانمند سازی معلمان دست پیدا کنیم.

کاظمی، به محدودیت‌های برنامه درسی فعلی، اشاره کرد و گفت: برنامه‌های درسی فعلی، کتاب‌محور ، معلم‌محور ، استعدادکش و متعلق به ۵۰ سال پیش است و پاسخگوی نیازهای آموزشی و تربیتی جامعه نیست و لازم است برنامه‌ها به سمت فعالیت محوری ، مهارت محوری و استعداد محوری تغییر کند و نحوه آموزش نیز با فناوری های نوین همسو شود.

وی با تأکید بر ضرورت یکپارچه‌سازی نظام آموزشی در کشور، گفت: ما باید به سمتی حرکت کنیم که رشته‌های تحصیلی صرفاً به دو شاخه نظری و فنی حرفه‌ای محدود نشوند و حداقل ۷۰ درصد آموزش‌ها به مهارت‌آموزی اختصاص یابد.

کاظمی، با ذکر این نکته که جذابیت صرفا در تصاویر و نوع فونت و شکل ظاهری نیست، گفت: فناوری های نوین، محتواهای جذاب و هدفمند برای دانش‌آموزان، از دیگر اولویت‌های تحولی ماست.

وزیر آموزش و پرورش، در این دیدار بر ضرورت تشکیل نشست تبیینی برای بررسی دقیق ایجاد تحول در آموزش ها و برنامه‌های درسی تأکید کرد و گفت: اگر معلمان در این مسیر قرار گیرند و درک مشترکی از اهداف مدارس تحولی پیدا کنند، فرآیند اجرایی آن تسهیل خواهد شد.

کاظمی افزود: برای ارتقای کیفیت آموزشی باید از هوش مصنوعی و فناوری های جدید نظیر فناوری VR/AR و ترکیب این دو واقعیت(MR) یا واقعیت گسترده(XR) برای ارتقای فرآیندهای نظام تعلیم و تربیت استفاده کنیم.

وزیرآموزش و پرورش، پیشنهاد کرد که موضوع کیفیت بخشی به آموزش های مدارس باید با دو نگاه کوتاه‌مدت و بلندمدت پیگیری شود و به نظر می رسد می توان این رویکرد را آغاز و با الگوی مشخص و بدون تحمیل هزینه بالا در مدارس شبانه‌روزی و عشایری به صورت آزمایشی اجرایی کرد.

تحول دیجیتال در آموزش کشور؛ از کلاس‌های متاورس تا یادگیری شخصی‌سازی شده

در این نشست، علی عبدالعالی؛به تشریح چشم‌انداز «مدارس هوشمند فردای ایران » پرداخت و بر نقش این مدارس در تحقق عدالت آموزشی، کاهش شکاف آموزشی مناطق محروم و ارتقای کیفیت یادگیری، تأکید کرد.

عبدالعالی، با تأکید بر ضرورت دسترسی عادلانه دانش‌آموزان و معلمان به آموزش باکیفیت، اظهار کرد: مدارس فردا، معلمان را به بهترین طرح‌ درس های بازی‌سازی شده و آموزش‌های نوین، مجهز می‌کند و با بهره‌مندی از فناوری هوش مصنوعی ، یادگیری شخصی‌سازی شده را برای هر دانش‌آموز، فراهم می‌کند.

وی افزود: این مدارس با استفاده از کلاس‌های هیبریدی، تلویزیون هوشمند، ویدئو پروژکتورهای پیشرفته و آزمایشگاه‌های مجازی مبتنی بر فناوری‌های VR/ARو... آموزش را به سطحی نوین، ارتقا می‌دهند و بستری برای پژوهش محوری، تولید محتوای فاخر و توسعه مهارت‌های فردی ایجاد می‌کنند.

عبدالعالی، با اشاره به نقش این مدارس در کاهش شکاف آموزشی در مناطق محروم، توضیح داد: در یک دوره کوتاه سه ساله، این مدارس می‌توانند فرصت‌های آموزشی برابر را برای تمامی دانش آموزان کشورفراهم کنند و همزمان با ارتقای کیفیت تدریس، انگیزه و خلاقیت دانش‌آموزان را افزایش دهند.

عبدالعالی، همچنین به نقش هوش مصنوعی در توانمندسازی معلمان اشاره کرد و گفت: با بهره‌مندی از مدل‌های پیشرفته زبان و ابزارهای هوشمند، معلمان قادر خواهند بود یادگیری شخصی‌سازی شده PLP را برای هر دانش‌آموز طراحی و اجرا کنند و استعدادهای تحصیلی و حرفه‌ای دانش‌آموزان را شناسایی و هدایت کنند.

وی، با تشریح اهداف کلان مدارس هوشمند فردا، گفت: این مدارس تلاش می‌کنند دسترسی عادلانه به آموزش های با کیفیت بالا را برای تمامی دانش‌آموزان، به ویژه مدارس مناطق محروم، فراهم کنند.

به گزارش مرکز اطلاع‌‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، عبدالعالی افزود: همزمان با تجهیز کلاس‌ها به فناوری‌های هوشمند و پلتفرم‌های آموزشی نوین، معلمان توانمند می‌شوند تا آموزش‌های حضوری و آنلاین را با بالاترین کیفیت ارائه کنند.

به گفته وی؛ هدف این طرح پرورش نسلی خلاق، مهارت‌محور است تا با استفاده از یادگیری‌های شخصی‌سازی شده و پروژه‌محور و با استفاده از فناوری‌های AR/VR و شبیه‌سازی متاورس، استعدادهای دانش‌آموزان شناسایی و هدایت شود و یادگیری به شکلی لذت‌بخش، آزمایشگاهی و پژوهش‌محور دنبال شود.

وی خاطرنشان کرد: این مدارس نه تنها آموزش در داخل کشور را متحول می‌کنند، بلکه زمینه ارتقای کیفیت آموزش دانش‌آموزان ایرانی خارج از کشور را نیز فراهم می‌سازد و بستری پایدار برای کشف و هدایت استعدادها ایجاد می‌کند.

انتهای پیام/