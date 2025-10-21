توضیح پلیس درباره بازداشت بازیگر معروف

به گزارش ایلنا، سرهنگ بابک نمک‌شناس، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ در جمع خبرنگاران درباره انتشار اخباری در فضای مجازی مبنی بر بازداشت یکی از بازیگران، توضیحاتی ارائه و اظهار کرد: از صبح امروز برخی از رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی خبری را مبنی بر بازداشت یکی از بازیگران منتشر کرده‌اند، در حالی که باید تأکید کنم پلیس در بازداشت این فرد هیچ‌گونه دخالتی نداشته است.

سرهنگ نمک‌شناس افزود: موضوع از طریق شکایت شخصی یک خانم با هویت مشخص آغاز شد؛ این فرد با مراجعه به دادگاه کیفری یک تهران شکایتی را علیه شخص مورد نظر مطرح می‌کند و در پی آن، پرونده‌ای در مرجع قضایی تشکیل می‌شود.

وی ادامه داد: پس از تشکیل پرونده، مقام قضایی برای فرد مورد شکایت احضاریه صادر کرده و وی جهت رسیدگی به شعبه نهم بازپرسی دادگاه کیفری یک تهران احضار می‌شود. در همان‌جا، پس از انجام تحقیقات و تفهیم اتهام، بنا بر تشخیص مقام محترم قضایی، قرار قانونی برای این فرد صادر شده و در حال حاضر در اختیار مرجع قضایی قرار دارد.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ تصریح کرد: بنابراین این فرد به عنوان متهم احضار و در محل مرجع قضایی بازداشت شده است و هیچ‌گونه عملیات دستگیری از سوی پلیس آگاهی یا سایر یگان‌های انتظامی انجام نشده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شکایت مطرح‌شده شکایت شخصی با هویت حقیقی بوده و تمامی اقدامات در این پرونده توسط مرجع قضایی صورت گرفته است. پلیس تنها در صورت دستور مقام محترم قضایی وظیفه بررسی و اجرای تصمیمات قانونی را بر عهده خواهد داشت.

انتهای پیام/