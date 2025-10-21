خبرگزاری کار ایران
۷۵دستگاه متروباس ۲۶ متری به تهران تحویل داده‌ می‌شود

۷۵دستگاه متروباس ۲۶ متری به تهران تحویل داده‌ می‌شود
معاون شهردار تهران با اشاره به قرارداد بومی‌سازی اتوبوس‌ها گفت: این قرارداد با همکاری شرکت کارمانیا، کرمان موتور، هایگر و شهرداری تهران امضا و اجرا می‌شود تا از این پس اتوبوس‌ها را به صورت بومی در کشور تولید کنیم.

به گزارش ایلنا، محسن هرمزی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران  با اشاره به اینکه پانصدمین دستگاه اتوبوس برقی طی محموله‌ای تحویل تهران شد، اظهارکرد: این محموله شامل ۱۱۰ دستگاه اتوبوس بود و نصاب اتوبوس برقی وارداتی ما را به ۵۰۰ دستگاه رساند. 

هرمزی با بیان اینکه طی سفر به چین قرارداد ۷۵ دستگاه متروباس برقی منعقد شد، گفت: قرار بر این است که این تعداد طی ماه‌های آتی تحویل تهران بشود. متروباس‌ها ۲۶ متری با ظرفیت حدود ۳۰۰ نفر هستند و در خط پایانه شرق تا میدان آزادی فعالیت خواهند کرد. 

به گزارش شهر، معاون شهردار تهران با اشاره به قرارداد بومی‌سازی اتوبوس‌ها هم توضیح داد: این قرارداد با همکاری شرکت کارمانیا، کرمان موتور، هایگر و شهرداری تهران امضا و اجرا می‌شود تا از این پس اتوبوس‌ها را به صورت بومی در کشور تولید کنیم. انجام این کار در ایران به بخش خصوصی و دو شرکت کارمانیا و کرمان موتور واگذار شده است.

