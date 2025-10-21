۷۵دستگاه متروباس ۲۶ متری به تهران تحویل داده میشود
معاون شهردار تهران با اشاره به قرارداد بومیسازی اتوبوسها گفت: این قرارداد با همکاری شرکت کارمانیا، کرمان موتور، هایگر و شهرداری تهران امضا و اجرا میشود تا از این پس اتوبوسها را به صورت بومی در کشور تولید کنیم.
به گزارش ایلنا، محسن هرمزی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به اینکه پانصدمین دستگاه اتوبوس برقی طی محمولهای تحویل تهران شد، اظهارکرد: این محموله شامل ۱۱۰ دستگاه اتوبوس بود و نصاب اتوبوس برقی وارداتی ما را به ۵۰۰ دستگاه رساند.
هرمزی با بیان اینکه طی سفر به چین قرارداد ۷۵ دستگاه متروباس برقی منعقد شد، گفت: قرار بر این است که این تعداد طی ماههای آتی تحویل تهران بشود. متروباسها ۲۶ متری با ظرفیت حدود ۳۰۰ نفر هستند و در خط پایانه شرق تا میدان آزادی فعالیت خواهند کرد.
به گزارش شهر، معاون شهردار تهران با اشاره به قرارداد بومیسازی اتوبوسها هم توضیح داد: این قرارداد با همکاری شرکت کارمانیا، کرمان موتور، هایگر و شهرداری تهران امضا و اجرا میشود تا از این پس اتوبوسها را به صورت بومی در کشور تولید کنیم. انجام این کار در ایران به بخش خصوصی و دو شرکت کارمانیا و کرمان موتور واگذار شده است.