مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر:

سامانه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر برای ورودی‌های جدید فعال شد

مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر سازمان امور دانشجویان از فعال شدن سامانه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر ویژه ورودی‌های جدید خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از سازمان امور دانشجویان، سیدامیرعلی آقامیری مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر سازمان امور دانشجویان گفت: سامانه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر از روز دوشنبه، ۲۸ مهر ۱۴۰۴، تا ۵ آبان ۱۴۰۴ فعال است. این سامانه تنها برای ثبت درخواست دانشجویان جدیدالورود شاهد و ایثارگر در مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته و دکتری حرفه‌ای ورودی سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ قابل استفاده خواهد بود و درخواست‌های دانشجویان ورودی سال‌های قبل مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت. 

آقامیری با اشاره به اینکه این اداره‌کل از پذیرش درخواست‌های خارج از سامانه معذور است؛ اظهار داشت: درخواست‌های میهمانی و انتقال با اولویت ایثارگری، تراز نمره علمی و دانشگاه محل قبولی مورد بررسی و رسیدگی قرار خواهد گرفت. 

مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر افزود: بررسی درخواست انتقال یا میهمانی تنها در صورتی امکان‌پذیر است که رشته، دوره و گرایش تحصیلی در دانشگاه مقصد دایر باشد. 

وی تاکید کرد: دانشجویان شاهد و ایثارگر متقاضی تغییر رشته یا گرایش از این سامانه برای ثبت درخواست خود استفاده نکنند. 

آقامیری ادامه داد: متقاضیان موظف هستند قبل از درخواست، در دانشگاه مبدا (قبولی) ثبت‌نام کنند. پس از بررسی مدارک و احراز شرایط انتقال یا میهمانی توسط کمیسیون مربوط، اعلام نتیجه به دانشگاه‌های مبدا و مقصد صورت خواهد گرفت و سپس دانشجویان می‌توانند برای ثبت‌نام و انتخاب واحد به دانشگاه مقصد مراجعه کنند. 

مدیرکل دانشجویان شاهد و ایثارگر در پایان خاطرنشان کرد: پذیرفته‌شدگان نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ (بهمن ماه) مجاز به ثبت‌نام در سامانه نیستند. 

وی همچنین افزود: دانشجویان متقاضی انتقال یا میهمانی می‌توانند با مراجعه به سامانه سجاد سازمان امور دانشجویان، نسبت به ثبت درخواست، دریافت کد رهگیری و مشاهده نتیجه بررسی‌ها در زمان مقرر اقدام کنند.

