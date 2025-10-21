خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حرکت قطارها در خط ۵ مترو به حالت عادی بازگشت

حرکت قطارها در خط ۵ مترو به حالت عادی بازگشت
کد خبر : 1703041
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری متروی تهران، از رفع اختلال در سرویس‌دهی خط ۵ مترو به دلیل نقص فنی در شبکه برق بالاسری خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از  مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه، هادی زند گفت: این اختلال فنی که از ۸:۱۶ صبح امروز، ۲۹ مهرماه رخ داد، منجر به توقف سرویس‌دهی در بخشی از خط ۵ مترو شد. 

وی افزود: تلاش‌ها برای اتصال مجدد برق از نخستین دقایق آغاز شد و تیم‌های فنی و تکنسین‌های متخصص بلافاصله پس از گزارش خرابی، اقدامات لازم برای رفع نقص و اتصال مجدد شبکه برق بالاسری را آغاز کردند. 

زند خاطرنشان کرد: با تلاش بی‌وقفه، مشکل در ساعت ۸:۵۲ صبح به‌طور کامل برطرف شد و سرویس‌دهی در این خط به وضعیت عادی بازگشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ