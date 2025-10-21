سیستم جامع ویژیلانس؛ تعهد وجدانی تمام ذینفعان نظام سلامت
مدیرکل دفتر پایش فرآوردههای سلامت و رئیس اولین همایش ویژیلانس محصولات سلامت بر ضرورت استقرار نظام جامع پایش برای تضمین ایمنی مصرفکنندگان، تقویت اعتماد عمومی و پایداری بازار محصولات سلامت تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، نازیلا یوسفی گفت: سازمان غذا و دارو چارچوبی هماهنگ برای دریافت گزارش، ثبت، پیگیری و بازخورد در خصوص رویدادهای ایمنی محصولات طراحی کرده و دستورالعملهای ارزیابی ایمنی و تبیین نقشها و مسئولیتها را بر اساس استانداردهای بینالمللی بهروز میکند.
او افزود: صاحبان صنایع سلامتمحور باید با ایجاد و تقویت واحدهای ویژیلانس در شناسایی و مدیریت مخاطرات پیشگام باشند و شرکتهای تخصصی نیز با ارائه خدمات حرفهای، مسیر توسعه این فعالیتها را تسهیل کنند.
رئیس اولین همایش ویژیلانس یادآور شد: مصرفکنندگان و ارائهدهندگان خدمات سلامت با گزارشدهی دقیق و بهموقع عوارض ناخواسته، زمینه را برای تحلیل دادهها و اقدامات اصلاحی فراهم میکنند و رسانهها نیز در فرهنگسازی این موضوع نقشآفرین هستند.
یوسفی ارتقای زیرساختهای فناورانه، بهرهگیری از دادههای پویا، استفاده از هوش مصنوعی و تحلیل ریسک را از اولویتهای اصلی دانست و گفت: این مسیر باید با همراهی سیاستگذاران و گسترش همکاریهای بینالمللی ادامه یابد.
به گزارش ایفدانا، او در پایان خاطرنشان کرد: هدف سازمان غذا و دارو این است که ویژیلانس محصولات سلامتمحور از یک الزام قانونی فراتر رفته و به فرهنگی پایدار و تعهد وجدانی در تمام سطوح نظام سلامت تبدیل شود.