معرفی دانشگاه گیلان، برای میزبانی اجلاس عمومی اتحادیه دانشگاههای کشورهای حاشیه دریای کاسپین
در جریان بیست و هفتمین اجلاس عمومی اتحادیه دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی دولتی کشورهای حاشیه دریای کاسپین که در دانشگاه دولتی دوست محمداف آتیرائو قزاقستان برگزار شد، دانشگاه گیلان بهعنوان میزبان رسمی بیست و هشتمین دوره این اجلاس معرفی شد.
به گزارش ایلنا، علی باستی، سرپرست دانشگاه در این اجلاس ضمن تأکید بر ظرفیتهای علمی و فناورانه دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و پارکهای علم و فناوری منطقه کاسپین، نقش این نهادها را در حل مسائل مشترک منطقهای مهم دانست و با اشاره به اشتراکات فرهنگی، تاریخی و علمی کشورهای حاشیه دریای کاسپین، همکاریهای بینالمللی میان دانشگاهها و مراکز علمی این کشورها را فرصتی ارزشمند برای توسعه پایدار منطقهای عنوان کرد.
سرپرست دانشگاه گیلان همچنین آمادگی دانشگاه گیلان را برای گسترش همکاریهای علمی اعلام کرد و به ظرفیتهای این دانشگاه از جمله پژوهشکده حوزه آبی دریای خزر، هسته پژوهشی مطالعات سیاسی اقتصادی اوراسیا و مجله بینالمللی علوم محیطی کاسپین اشاره کرد.
در مراسم افتتاحیه اجلاس که با هشتاد و پنجمین سالگرد تأسیس دانشگاه دوست محمداف آتیرائو همزمان بود، دکتر سلامت ادریسوف، رئیس این دانشگاه، با اشاره به محورهای اصلی اجلاس، بر همگرایی علمی دانشگاهها برای مقابله با چالشهای زیستمحیطی، فناورانه و انسانی منطقه تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه گیلان، یوری پیمنوف، دبیرکل اتحادیه و دکتر الکسی نوالنی، رئیس دانشگاه فنی آستراخان هم در این اجلاس، ضمن ابراز رضایت از عملکرد دانشگاه گیلان بهعنوان دبیرخانه ایرانی اتحادیه، بر نقش کلیدی دانشگاه گیلان و دیگر اعضای ایرانی در پیشبرد اهداف علمی اتحادیه تأکید کردند.