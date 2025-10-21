صدور هشدار نارنجی برای برخی مناطق شمال غرب کشور

به گزارش ایلنا، بنابر اعلام سازمان هواشناسی، هشدار نارنجی برای نیمه شمالی استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل صادر شده است.

در این مناطق، رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، در برخی نقاط گردوخاک، در نقاط مستعد بارش تگرگ، در ارتفاعات بارش برف پیش بینی شده است.اختمال سیلابی شدن مسیل‌ها، جاری شدن روان‌آب، مه، صاعقه، و خسارت به محصولات کشاورزی وجود دارد.

توصیه شده مردم دراین مناطق، از سفر‌های بین شهریِ غیر ضروری، بر پا کردن چادر‌های مسافرتی و توقف عشایر و دامداران درحاشیه رودخانه‌ها و بستر مسیل‌ها، خودداری کنند.

