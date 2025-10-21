خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سازمان هواشناسی اعلام‌ کرد:

صدور هشدار نارنجی برای برخی مناطق شمال غرب کشور

صدور هشدار نارنجی برای برخی مناطق شمال غرب کشور
کد خبر : 1702992
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان هواشناسی برای برخی استان‌های واقع در شمال غرب کشور هشدار نارنجی صادر کرد.

به گزارش  ایلنا، بنابر اعلام سازمان هواشناسی، هشدار نارنجی برای نیمه شمالی استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل صادر شده است.

در این مناطق، رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، در برخی نقاط گردوخاک، در نقاط مستعد بارش تگرگ، در ارتفاعات بارش برف پیش بینی شده است.اختمال سیلابی شدن مسیل‌ها، جاری شدن روان‌آب، مه، صاعقه، و خسارت به محصولات کشاورزی وجود دارد.

توصیه شده مردم دراین مناطق، از سفر‌های بین شهریِ غیر ضروری، بر پا کردن چادر‌های مسافرتی و توقف عشایر و دامداران درحاشیه رودخانه‌ها و بستر مسیل‌ها، خودداری کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ