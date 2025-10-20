به گزارش ایلنا به نقل از شهر، برنامه غربالگری و معاینات دندان‌پزشکی ویژه سالمندان با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی تهران در محلات کم‌برخوردار این منطقه برگزار شد. این طرح با هدف ارتقای سلامت دهان و دندان سالمندان و توسعه خدمات سلامت‌محور شهری طراحی و اجرا شد.

در جریان این برنامه تیم‌های تخصصی دندان‌پزشکی با حضور در محل، اقدام به انجام معاینات اولیه، ارائه آموزش‌های بهداشت دهان و دندان و شناسایی افراد نیازمند خدمات تخصصی‌تر کردند. افراد شناسایی‌شده برای دریافت خدمات تکمیلی به مراکز تخصصی دانشگاه علوم پزشکی تهران ارجاع داده شدند.

بیش از ۳۰۰ نفر از سالمندان ساکن در محلات کم‌برخوردار منطقه ۱۹ از این خدمات رایگان بهره‌مند شدند. این اقدام در راستای سیاست‌های سلامت‌محور شهرداری منطقه ۱۹ و با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، به‌ویژه سالمندان، صورت گرفت.

