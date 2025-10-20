خبرگزاری کار ایران
دانشگاه گیلان و کالمیکیا روسیه؛ آغاز همکاری‌های مشترک در حوزه‌های زیستی و کشاورزی
در راستای گسترش همکاری‌های علمی بین‌المللی، تفاهم‌نامه همکاری مشترک به امضای دکتر علی باستی سرپرست دانشگاه گیلان و دکتر بادما سالایف رئیس دانشگاه دولتی کالمیکیا رسید.

به گزارش ایلنا، بر اساس این تفاهم‌نامه که در حاشیه بیست و هفتمین اجلاس عمومی اتحادیه دانشگاه‎ها و مراکز تحقیقاتی دولتی حاشیه دریای کاسپین به امضای رؤسای دانشگاه‌های گیلان و کالمیکیا روسیه رسید، مقرر شد طرفین زمینه‌های لازم در جهت برقراری ارتباط مستقیم و همکاری علمی و آموزشی میان اعضای هیئت علمی، دانشکده‌ها و گروه‌های آموزشی برای انجام فعالیت در زمینه‌های مشترک را فراهم کنند.

برگزاری نشست‌ها، کارگاه‌ها و همایش‌های علمی دوجانبه؛ ایجاد فرصت برای برنامه‌های مبادله‌ای؛ راه‌‎اندازی دوره‌های آموزشی مشترک؛ انجام طرح‌های پژوهشی مشترک از جمله مهمترین مفاد این تفاهم‌نامه است.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه گیلان، دانشگاه دولتی کالمیکیا یکی از قدیمی‌ترین دانشگاه‎‌های کشور روسیه است که در شهر الیستا جمهوری کالمیکا قرار دارد. این دانشگاه یکی از اعضای اتحادیه دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی حاشیه دریای کاسپین است و در رشته‎‌های آموزشی مختلفی فعال است و اخیراً مراکز تحقیقاتی جدیدی مانند مرکز بازتولید حیوانات اهلی راه‌اندازی کرده است که بر فناوری‌های بیوتکنولوژی برای بازتولید نژادهای بومی مانند گاوهای کالمیک تمرکز دارد و هدف اصلی آن حفظ و بهبود ژنتیکی دام‌های اهلی، افزایش بهره‌وری و مقابله با چالش‌های فصلی و کمک به توسعه پایدار کشاورزی است.

