آیتالله فقیهی در گفتوگو با ایلنا:
«دعوت به حجاب» با دعوا و گشت ارشاد و زندان جواب نمیدهد؛ تنش و حاشیه برای کشور درست نکنیم/ نباید مردم را از دین اسلام زده کنند
استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم و عضو جامعه مدرسین گفت: دعوت به رعایت حجاب نباید با دعوا و گشت ارشاد و زندان همراه باشد و تنش و حاشیه در کشور ایجاد کند.
آیتالله حاج شیخ محسن فقیهی؛ استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم و عضو جامعه مدرسین در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره اظهارات اخیر دبیر ستاد امر به معروف تهران مبنی بر تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» و فعال شدن ۸۰ هزار آمر به معروف در شرایط حساس کنونی کشور گفت: آنچه که مسلم است، حجاب یک واجب ضروری اسلام است و باید مراعات شود و هیچ بحثی در آن نیست. نکته دوم این است که امر به معروف و نهی از منکر هم واجب است؛ یعنی باید تذکر داده شود. هر کسی که میبیند کاری خلاف انجام میشود، باید تذکر دهد، اما تذکر باید با زبان عطوفت و مهربانی این کار انجام شود.
دعوت به رعایت حجاب با خشونت و دعوا انجام شود، اثر معکوس دارد
وی افزود: اگر گروههای امر به معروف که تشکیل میشوند، تعلیمدیده باشند و بدانند چگونه باید با بیحجابی برخورد کنند، اقدام بسیار خوبی است. اما باید برنامهای به آنها داده شود که برای ترغیب به حجاب چه کارهایی ممکن است. برای مثال ممکن است با دادن یک گل به یک خانم از او خواهش کنند که به خاطر پدر و مادرش یا به خاطر اسلام و شهدا، حجاب خود را مراعات کند. اما اگر دعوت به رعایت حجاب با خشونت و دعوا انجام شود، به نظر میآید مناسب نیست. چون باید امر به معروف و نهی از منکر با محبت باشد تا اثرگذار باشد و کاری که میکنیم، نباید اثر معکوس داشته باشد.
نباید مردم را از دین اسلام زده کنند
به گفته وی اگر برخوردی صورت گیرد که شامل داد و فریاد و مخالفت باشد، این کار صحیحی به نظر نمیآید. باید با زبان نرم و بامحبت با خود آنها، با پدر و مادرشان و با نزدیکانشان برخورد شود تا از دین اسلام زده نشوند. اینکه یک دقیقه خانمی حجابش را حفظ کند و بعد از آن روسریاش را بردارد، برای ما خیلی مهم نیست. یک دقیقه روسری چه فایدهای دارد؟ اگر درست و اثرگذار تذکر داده شود، ممکن است تأثیر مثبتی داشته باشد. اما اگر فرد به سمت دیگری برود و دوباره روسریاش را بردارد، این فایدهای ندارد، در واقع جز اینکه در جامعه تنش و دو قطبی ایجاد شود، هیچ نفعی ندارد.
آیتالله فقیهی در ادامه خاطرنشان کرد: آمران امر به معروف باید بدانند که چه بگویند، چگونه صحبت کنند تا فرد مقابل واکنش تند نشان ندهد. امر به معروف درباره حجاب نباید حالت تحکم داشته باشد و به جای آن باید حالت رفاقت و محبت و دوستی باشد. اگر آمران به معروف و حجاب تعلیم ببینند، دعوت به رعابت حجاب میتواند موثر باشد. اما در غیر اینصورت ممکن است به گونهای عمل کنند که همواره دعوا و اختلاف و اینگونه مسائل پیش بیاید و این شاید اثر معکوس داشته باشد.
دعوت به رعایت حجاب نباید تنش و حاشیه در کشور ایجاد کند
وی در پاسخ به این سوال که شورای امنیت ملی اجرای قانون حجاب را به صلاح نمیداند، گفت: شورای امنیت ملی با برخورد قهرآمیز مخالف است، یعنی با گرفتن و زندان کردن و برخوردهای تند. اما نصیحت کردن و صحبت کردن با زبان نرم و مهربانی، مخالف نظرات شورای امنیت ملی نیست. با برخی خانمها میتوان با نرمی سخن گفت و با دادن یک هدیه روسری، آنها را به حفظ حجاب دعوت کرد. دعوت به امر به معروف و رعایت حجاب باید به گونهای باشد که برای کشور تنش و حاشیه ایجاد نشود و انسجام ملی حفظ شود.
تذکر ندهیم؛ برهنگی در جامعه ظهور میکند
این استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه فیلمهایی منتشر شده که در آنها برخی زنان در خیابان، با پوشش نامناسب هستند و برهنگی را رواج میدهند، گفت: باید فکری هم برای این زنان کرد. اگر بنا باشد که به این زنان تذکر داده نشود، ممکن است برهنگی در جامعه ظهور کند. لذا باید کمی تعادل برقرار شود.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه حاکمیت باید ریشه این مسئله را حل کند و آن هم مسائل اقتصادی است، گفت: اما میگویند ما نمیتوانیم. وقتی نمیتوانیم، آیا باید حجاب را به طور کل رها کنیم یا به سمت برهنگی برویم؟ در نهایت باید تعادل حفظ شود. اگر هم موضوع حجاب رها شود، حالت برهنگی پیش میآید.
حاج شیخ محسن فقیهی در ادامه اظهار کرد: اگر در جامعه یک دختری لخت شود، چه کاری با او میشود کرد؟ چه کسی با او برخورد میکند؟ اگر این کار به برهنگی برسد، که چه بسا دیدم در فیلمهایی زنان با پوشش بسیار اندک در خیابان راه میروند. چه کسی باید با اینها برخورد کند؟ آیا باید آنها را بگیرند و برخورد کنند یا نباید برخورد شود؟ در نهایت باید یک قانونی وجود داشته باشد و تعادل حفظ شود.
موضوع حجاب نباید با دعوا و گشت ارشاد و زندان همراه باشد
وی با اشاره به اینکه البته تعادل به این معنا نیست که با دعوا و زندان و گشت ارشاد همراه باشد، گفت: نباید به افراط و تفریط دچار شویم و در عین حال تذکرهای دوستانه و با زبان محبت باید داده شود تا افراد احساس کنند که نمیتوانند برهنه شوند و لذا تذکر در این حد خوب است. نه اینکه به زندان و گشت ارشاد و گرفتن و این موارد برسد و نه اینکه خیلی هم رها شوند. باید تعادل برقرار شود که افراط و تفریط هم نشود. در این قضیه، انسجام ملی برای جامعه بسیار مهم است و باید حفظ شود. نکته دوم این است که اگر مسئله حجاب خیلی رها شود، ممکن است مفاسدش بسیار بیشتر باشد.
آیت الله فقیهی در پایان گفت: آقای پزشکیان، دختر و خانوادهشان باحجاب هستند. ایشان هم موقعی که در دانشگاه بود، یکی از افرادی بودند که همیشه دنبال موضوع حجاب بودند. اما حجاب فرهنگی بسیار بهتر از حجاب اجباری است. تصور نمیکنم اکنون بحث حجاب اجباری مطرح باشد، بلکه فقط در حد تذکر دادن و با نرمی دعوت به حجاب مطرح است.