وی افزود: در این مرحله از طرح حامی با تمرکز بر رصد شاخص‌ها، اشتراک تجربه‌های برتر استان‌ها، انتشار دستورالعمل به‌روزشده طرح و جمع‌آوری بازخوردهای استانی برای نهایی‌سازی سریع اجرا خواهد شد.

معاون وزیر آموزش و پرورش ضمن تبیین برنامه‌های تحولی سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۴، بر تشکیل کارگروه‌های ویژه نقشه راه سند تحول بنیادین در سطح معاونت، دفاتر و استان‌ها تاکید کرد و با اشاره به لزوم پرهیز از پراکندگی آموزشی و فعالیت مؤسسات غیرمجاز اظهارکرد: هرگونه برنامه آموزشی باید در چارچوب سیاست‌های رسمی و سرفصل‌های مصوب وزارت آموزش و پرورش اجرا شود.

وی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان برنامه‌های ملی و استانی تصریح کرد: کارگروه‌ها موظفند جلسات منظم برگزار کنند و گزارش اقدامات مرتبط با پروژه‌های تحولی را به‌صورت مستند در سامانه ملی ثبت نمایند تا امکان پایش مستمر و حضور میدانی وزیر محترم فراهم شود.

«توانا»؛ تکمیل آموزش، ارزیابی برای گواهی و پیگیری تغییر در کلاس

وی در تشریح اقدامات پیش‌ِ‌رو برای اجرای طرح «توانا» اظهار کرد: در گام نخست، آمار دقیق شرکت‌کنندگان و شناسایی معلمانی که دوره را نگذرانده‌اند، در سطح هر منطقه جمع‌آوری می‌شود؛ در گام دوم، ارزیابی محتوایی برای صدور گواهی ضمن‌خدمت انجام خواهد شد تا افرادی که موفق به کسب نمره لازم شوند، گواهی دریافت کنند و سایرین در بازه زمانی تعیین‌شده در آبان‌ماه در دوره‌ها شرکت کنند؛ و در گام سوم، برنامه‌های توانمندسازی معلمان به‌صورت مستمر و ذیل سرفصل‌های اصلی معاونت ادامه می‌یابد تا نشانه‌های تغییر، از جمله چینش گروهی کلاس‌ها و مشارکت فعال دانش‌آموزان، در محیط واقعی یادگیری قابل مشاهده باشد.

به گفته حکیم‌زاده، همه استان‌ها برنامه توانا را اجرا کرده‌اند، اما لازم است پوشش معلمان و مدیران منطقه به منطقه تکمیل و مستندسازی شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش با استناد به مصوبه ۹۵۱ شورای عالی آموزش وپرورش گفت: ورود کتاب‌های کمک‌آموزشی و برگزاری آزمون‌های هفتگی توسط مؤسسات در دوره ابتدایی ممنوع است. کودک منبع درآمد هیچ مؤسسه‌ای نیست.

وی با تأکید بر لزوم هماهنگی کامل پیش از هرگونه همکاری آموزشی با نهادهای بیرونی گفت: پراکندگی در برنامه‌ها و تحمیل بار اضافی یادگیری بر معلمان و دانش‌آموزان، مغایر با سیاست‌های تحول‌آفرین معاونت آموزش ابتدایی است و تمامی طرح‌ها باید در چارچوب سرفصل‌های مصوب از جمله برنامه «توانا» اجرا شود.

عدالت آموزشی و آموزش عشایر؛ اردوی ملی در آبان، مشهد مقدس

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به برنامه‌های مربوط به توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر اظهارکرد: بیست‌وچهارمین اردوی سالانه دانش‌آموزان عشایری در آبان‌ماه سال جاری در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت این رویداد افزود: دانش‌آموزان عشایری از شایسته‌ترین گروه‌های هدف در عرصه عدالت آموزشی هستند که وزارت آموزش و پرورش با افتخار تمام در خدمت این قشر ارزشمند است. از این‌رو، لازم است مدیران کل استان ها برنامه‌ریزی، پشتیبانی و تأمین ایمنی را در اولویت قرار دهند تا این اردو همچون سال‌های گذشته با موفقیت برگزار شود.

تولید محتوای آموزشی استانی و آمادگی برای شرایط خاص

حکیم‌زاده با اشاره به اهمیت تولید محتوای آموزشی در سطح ملی و استانی گفت: علاوه بر همکاری با شبکه آموزش، از ظرفیت استودیوهای آموزشی استان‌ها برای تولید و ضبط محتوای درسی و ویدئویی استفاده خواهد شد تا منابع آموزشی استاندارد در اختیار معلمان و دانش‌آموزان قرار گیرد.

وی افزود: این اقدام دو هدف اساسی تأمین منابع پایدار یادگیری برای ارتقای توانمندی معلمان و استمرار آموزش دانش‌آموزان در شرایط عادی و آمادگی برای شرایط خاص یا بحران‌های احتمالی با حفظ تداوم جریان یادگیری در کشور را دنبال می‌کند.

معاون وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: جنگ امروز دشمن با دانایی ملت‌هاست؛ و باید با تقویت جریان آموزش و تولید دانش، مؤثرترین پاسخ را به این نبرد می‌دهیم.

حکیم زاده با تأکید بر ضرورت مدیریت داده‌محور و شاخص‌محور در برنامه‌های آموزشی تصریح کرد: تعداد جلسات یا فعالیت‌ها معیار ارزیابی نیست بلکه آنچه اهمیت دارد، بهبود شاخص‌ها و کیفیت نتایج آموزشی است.

معاون وزیر آموزش و پرورش مجدد از مدیران و معاونان آموزش ابتدایی استان‌ها خواست تا آمار و گزارش‌های عملکردی را به‌صورت دقیق و به‌موقع در سامانه ثبت کنند تا امکان پایش منظم و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده در سطح ملی و استانی فراهم شود.

حکیم‌زاده افزود: با همفکری، هم‌افزایی و پایبندی به شاخص‌های مشترک، می‌توانیم تصویری واقعی از وضعیت آموزش ابتدایی کشور ارائه دهیم و مسیر تحقق اهداف سند تحول بنیادین را با انسجام و هماهنگی بیشتری دنبال کنیم.