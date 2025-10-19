خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت حبوبات بسته‌بندی شرکتی در میادین و بازارهای میوه و تره‌بار

قیمت حبوبات بسته‌بندی شرکتی در میادین و بازارهای میوه و تره‌بار
کد خبر : 1702133
لینک کوتاه کپی شد.

طبق جدیدترین نرخنامه سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران قیمت انواع حبوبات بسته بندی شرکتی اعلام شد.

به گزارش ایلنا، طبق اعلام سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، حبوبات بسته بندی شرکتی در میادین و بازارهای میوه و تره بار به قیمت‌های زیر عرضه می‌شود:

ارزن با پوست ۹۰۰ گرمی درجه یک ۷۵ هزار و ۲۰۰ تومان / درجه ۲ کیلویی ۶۹ هزار و ۲۰۰

جو پرک ۲۰۰ گرمی درجه یک ۱۵ هزار و ۳۰۰ تومان / درجه دو ۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان

جو پرک ۴۵۰ گرمی درجه یک ۳۱ هزار و ۸۰۰ تومان / درجه دو ۲۹ هزار و ۸۰۰ تومان

جو پرک بسته ۹۰۰ گرمی درجه یک ۶۱ هزار و ۵۰۰ تومان / درجه دو ۵۵ هزار و ۵۰۰ تومان

جو دوسر پرک ۴۵۰ گرمی درجه یک ۴۵۰ گرمی ۷۴ هزار و ۵۰۰ هزار تومان / درجه دو ۶۹ هزار و ۳۰۰ تومان

جو دو سرپرک ۳۰۰ گرمی درجه یک ۵۰ هزار و ۳۰۰ تومان / درجه دو ۴۷ هزار و ۳۰۰ تومان

جو پوست کنده ۹۰۰ گرمی درجه یک ۶۱ هزار و ۵۰۰ تومان / درجه دو ۵۵ هزار و ۵۰۰ تومان

جو بلغور ۹۰۰ گرمی درجه یک ۶۱ هزار و ۵۰۰ تومان / درجه دو ۵۵ هزار و ۵۰۰ تومان

دال عدس ۹۰۰ گرمی درجه یک ۱۳۲ هزار و ۹۰۰ هزار تومان / درجه دو ۱۲۲ هزار و ۹۰۰ تومان

ذرت خشک وارداتی ۴۵۰ گرمی درجه یک ۶۱ هزار و ۲۰۰ تومان / درجه دو ۵۶ هزار و ۲۰۰ تومان

ذرت خشک وارداتی ۷۰۰ گرمی درجه یک ۹۴ هزار تومان / درجه دو ۸۸ هزار تومان

ذرت خشک وارداتی ۹۰۰ گرمی درجه یک ۱۲۰ هزار تومان / درجه دو ۱۱۰ هزار تومان

زرشک پلویی ۲۵۰ گرمی درجه یک ۲۴۰ هزار تومان / درجه دو ۲۲۰ هزار تومان

زرشک پلویی ۵۰۰ گرمی درجه یک ۴۵۰ هزار و ۳۰۰ تومان / درجه دو ۴۱۳ هزار و ۳۰۰ تومان

زرشک پلویی ۱۰۰۰ گرمی درجه یک ۸۸۶ هزار تومان / درجه دو ۸۱۶ هزار تومان

سویا ۲۰۰ گرمی درجه یک ۱۷ هزار و ۳۰۰ تومان / درجه دو ۱۶ هزار و ۳۰۰ تومان

سویا ۲۵۰ گرمی درجه یک ۲۱ هزار و ۲۰۰ تومان / درجه دو ۱۹ هزار و ۲۰۰ تومان

سویا ۴۵۰ گرمی درجه یک ۳۶ هزار و ۵۰۰ تومان / درجه دو ۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان

سویا ۷۰۰ گرمی درجه یک ۵۵ هزار و ۷۰۰ تومان / درجه دو ۵۰ هزار و ۷۰۰ تومان

سویا ۹۰۰ گرمی درجه یک ۷۱ هزار تومان / درجه دو ۶۴ هزار تومان

عدس درشت ۹۰۰ گرمی درجه یک ۱۴۱ هزار و ۴۰۰ تومان / درجه دو ۱۳۱ هزار و ۴۰۰ تومان

عدس ریز ۹۰۰ گرمی درجه یک ۱۴۱ هزار و ۴۰۰ تومان / درجه دو ۱۳۱ هزار و ۴۰۰ تومان

گندم با پوست ۹۰۰ گرمی درجه یک ۴۳ هزار و ۷۰۰ تومان / درجه دو ۳۹ هزار و ۷۰۰ تومان

گندم بلغور ۹۰۰ گرمی درجه یک ۵۴ هزار و ۲۰۰ تومان / درجه دو ۴۹ هزار و ۲۰۰ تومان

لپه باقلا زرد ۹۰۰ گرمی درجه یک ۲۱۸ هزار تومان / درجه دو ۲۰۸ هزار تومان

لپه درشت ۹۰۰ گرمی درجه یک ۱۷۲ هزار و ۹۰۰ تومان / درجه دو ۱۶۲ هزار و ۹۰۰ تومان

لپه ریز ۹۰۰ گرمی درجه یک ۲۲۵ هزار و ۴۰۰ تومان / درجه دو ۲۰۵ هزار و ۴۰۰ تومان

لوبیا چشم بلبلی ۹۰۰ گرمی درجه یک ۱۸۳ هزار و ۴۰۰ تومان

لوبیا چیتی ۹۰۰ گرمی درجه یک ۳۶۷ هزار و ۲۰۰ تومان / ۳۳۷ هزار و ۲۰۰ تومان

لوبیا سفید ۹۰۰ گرمی درجه یک ۲۹۸ هزار و ۹۰۰ تومان / درجه دو ۲۷۸ هزار و ۹۰۰ تومان

لوبیا عروس ۹۰۰ گرمی درجه یک ۲۸۷ هزار و ۳۰۰ تومان / درجه دو ۲۶۷ هزار و ۳۰۰ تومان

لوبیا قرمز قمی ۹۰۰ گرمی درجه یک ۲۹۳ هزار و ۷۰۰ تومان / درجه دو ۲۷۳ هزار و ۷۰۰ تومان

لوبیا قرمز کپسولی ۹۰۰ گرمی درجه یک ۳۲۴ هزار تومان / درجه دو ۳۰۴ هزار تومان

لوبیا کشاورزی ۹۰۰ گرمی درجه یک ۴۱۹ هزار و ۷۰۰ تومان / درجه دو ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان

لیمو عمانی ۱۵۰ گرمی درجه یک ۷۶ هزار و ۹۰۰ تومان / درجه دو ۷۱ هزار و ۹۰۰ تومان

لیمو عمانی ۳۰۰ گرمی درجه یک ۱۵۱ هزار و ۸۰۰ تومان / درجه دو ۱۴۱ هزار و ۸۰۰ تومان

لیمو عمانی ۴۵۰ گرمی درجه یک ۲۲۶ هزار و ۶۰۰ تومان / درجه دو ۲۰۶ هزار و ۶۰۰ تومان

لیموعمانی ۹۰۰ گرمی درجه یک ۴۵۱ هزار و ۲۰۰ تومان / درجه دو ۴۲۱ هزار و ۲۰۰ تومان

ماش ۹۰۰ گرمی درجه یک ۱۷۲ هزار و ۹۰۰ هزار تومان / درجه دو ۱۶۲ هزار و ۹۰۰ تومان

نخود لوبیا ۹۰۰ گرمی درجه یک ۲۰۷ هزار و ۵۰۰ تومان / درجه دو ۱۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان

نخود ۹۰۰ گرمی درجه یک ۱۶۲ هزار و ۳۰۰ تومان / درجه دو ۱۵۲ هزار و ۳۰۰ تومان

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ