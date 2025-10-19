امکان تهیه صبحانه دلخواه برای دانشجویان خوابگاهی علامه ممکن شد
طرح اعتباری صبحانه (صبا) اجرایی شد و دانشجویان ساکن خوابگاههای دانشگاه علامه طباطبایی میتوانند صبحانه دلخواه خود را از فروشگاههای معتبر تهیه کنند.
به گزارش ایلنا، اداره تغذیه معاونت دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی در اطلاعیهای از تغییر رویه ارائه ارزاق صبحانه دانشجویان خوابگاهی خبر داد. در این اطلاعیه آمده است:
بهمنظور تنوعبخشی و افزایش رضایتمندی، طرح جدیدی با عنوان «صبا» (صبحانه اعتباری دانشگاه علامه طباطبایی) جایگزین روش پیشین ارائه صبحانه شده است.
بر این اساس، دانشجویان با دریافت کارت اعتباری این طرح، امکان انتخاب و تهیه صبحانه دلخواه خود را از فروشگاههای طرف قرارداد در سطح شهر و همچنین بهصورت آنلاین خواهند داشت.
نحوه ثبتنام و دریافت اعتبار:
۱. ثبتنام در سامانه: ورود به سامانه تغذیه دانشگاه و رزرو وعده صبحانه روز سهشنبه ۶ آبانماه ۱۴۰۴.
آخرین مهلت ثبتنام: ساعت ۲۴ بامداد روز دوشنبه ۵ آبانماه
۲. انتقال اطلاعات: اطلاعات متقاضیان از طریق اداره تغذیه به نرمافزار «تارا» منتقل خواهد شد. (راهنمای استفاده از نرمافزار متعاقباً اعلام میشود).
۳. اعلام شارژ و فعالسازی: پس از شارژ کارت اعتباری، اطلاعرسانی لازم از طریق اداره تغذیه به دانشجو انجام شده و امکان استفاده از اعتبار فراهم میشود.
۴. تهیه صبحانه: دانشجو میتواند نسبت به تهیه اقلام صبحانه دلخواه از فروشگاههای معرفی شده به صورت حضوری یا آنلاین خود اقدام کند.
نکات مهم:
دارا بودن شماره تلفن همراه به نام دانشجو برای استفاده از این طرح الزامی است. لطفاً جهت اطمینان از صحت شماره و بنام بودن آن، به سامانه آموزشی گلستان مراجعه و نسبت به ویرایش آن اقدام فرمائید.
اعتبار کارت صرفاً برای خرید اقلام صبحانه قابل استفاده است.
سقف خرید، محدود به میزان اعتبار تعیینشده توسط دانشگاه است و امکان افزایش اعتبار توسط دانشجو وجود دارد.
مهلت استفاده از اعتبار کارت تا پایان آذرماه ۱۴۰۴ است.