به گزارش ایلنا از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، داوطلبانی که مطابق کارنامه نهایی منتشر شده در تاریخ ۱۹ مهر ماه به صورت ذخیره اعلام و در موعد مقرر ، فرم اعلام آمادگی را از طریق سامانه این مرکز تکمیل کردند، می توانند با مراجعه به سامانه www.azmoon.org با درج کد ملی و کد دسترسی نتیجه خود را مشاهده کنند.

ثبت نام در سامانه جامع پذیرش از ساعت ۱۰ صبح امروز یکشنبه ۲۷ مهرماه آغاز می شود و پذیرفته شدگان می توانند با مراجعه به سامانه جامع پذیرش به نشانی http://paziresh.iau.ir نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

