اعلام نتایج ذخیرههای رشتههای علوم تجربی دانشگاه آزاد
نتایج ذخیرههای رشتههای گروه علوم تجربی آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، داوطلبانی که مطابق کارنامه نهایی منتشر شده در تاریخ ۱۹ مهر ماه به صورت ذخیره اعلام و در موعد مقرر ، فرم اعلام آمادگی را از طریق سامانه این مرکز تکمیل کردند، می توانند با مراجعه به سامانه www.azmoon.org با درج کد ملی و کد دسترسی نتیجه خود را مشاهده کنند.
ثبت نام در سامانه جامع پذیرش از ساعت ۱۰ صبح امروز یکشنبه ۲۷ مهرماه آغاز می شود و پذیرفته شدگان می توانند با مراجعه به سامانه جامع پذیرش به نشانی http://paziresh.iau.ir نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.