شناسایی ۱۶۲۰ خودروی فرسوده و رهاشده در پایتخت
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از شناسایی یک هزار و ۶۲۰ خودروی فرسوده و رهاشده در پایتخت از ۱۹ تا ۲۵ مهر امسال خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از پلیس راهور تهران بزرگ، سردار سید ابوالفضل موسوی پور در راستای پاسخ به مطالبات شهروندان و زیباسازی چهره پایتخت گفت: پلیس راهور تهران بزرگ از ۱۹ مهرماه امسال طرح جمعآوری خودروهای فرسوده و رهاشده را آغاز کرده که تا تاریخ ۲۵ مهرماه، یکهزار و ۶۲۰ دستگاه خودروی رهاشده در سطح شهر تهران شناسایی شده است.
وی اظهار کرد: طرح جمعآوری خودروهای فرسوده و رهاشده در شهر تهران، با هماهنگی مقام قضایی و مشارکت فعال شهروندان، از ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴ توسط پلیس راهور تهران بزرگ آغاز شده است.
این مسئول خاطرنشان کرد: پلیس راهور در این مدت با یک هزار و ۵۹ شهروند تماس برقرار کرده و خواستار جابجایی وسیله نقلیه توسط مالکین خودرو ها از سطح شهر شده است.
موسوی پور اضافه کرد: خودروهایی که پس از اطلاع رسانی، مالکان نسبت به جابجایی آن ها اقدام نکنند، توسط پلیس راهور به پارکینگ منتقل خواهد شد.
وی ادامه داد: از مجموع خودروهای شناساییشده، ۱۹۴ دستگاه توسط مالکین جابجا و ۱۵۵ دستگاه نیز با استفاده از جرثقیل به پارکینگ منتقل شد؛ مالکین این خودروها برای ترخیص وسیله نقلیه خود باید به ستاد ترخیص خودرو مراجعه و مراحل قانونی از جمله پرداخت جریمهها، مالیاتهای معوق و هزینههای جابجایی و پارکینگ را طی کنند.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ افزود: از شهروندان تقاضا داریم که در صورت مشاهده خودروهای فرسوده و رهاشده در سطح شهر، از طریق تماس با شمارههای ۱۱۰ و ۱۹۷ یا از طریق اپلیکیشن «پلیس من»، شماره پلاک و موقعیت مکانی خودرو را گزارش دهند تا اقدامات بعدی توسط پلیس بعد از مراجعه به محل و شناسایی خودرو انجام شود.
این مسئول تاکید کرد: هدف اصلی این طرح، احترام به مطالبات عمومی، کاهش مزاحمتهای شهری و کمک به زیباسازی چهره پایتخت است.
موسوی پور یادآور شد: از شهروندان میخواهیم با همکاری و مشارکت فعال خود، ما را در اجرای این طرح یاری کنند. خودروهای رهاشده نهتنها چهره شهر را نازیبا میکنند، بلکه میتوانند موجب اختلال در عبور و مرور و حتی تهدیدات امنیتی شوند. با گزارشهای مردمی، میتوانیم شهری ایمنتر، زیباتر و منظمتر داشته باشیم.