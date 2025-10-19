شناسایی ۱۶۲۰ خودروی فرسوده و رهاشده در پایتخت

به گزارش ایلنا به نقل از پلیس راهور تهران بزرگ، سردار سید ابوالفضل موسوی پور در راستای پاسخ به مطالبات شهروندان و زیباسازی چهره پایتخت گفت: پلیس راهور تهران بزرگ از ۱۹ مهرماه امسال طرح جمع‌آوری خودروهای فرسوده و رهاشده را آغاز کرده که تا تاریخ ۲۵ مهرماه، یکهزار و ۶۲۰ دستگاه خودروی رهاشده در سطح شهر تهران شناسایی شده‌ است.

وی اظهار کرد: طرح جمع‌آوری خودروهای فرسوده و رهاشده در شهر تهران، با هماهنگی مقام قضایی و مشارکت فعال شهروندان، از ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴ توسط پلیس راهور تهران بزرگ آغاز شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: پلیس راهور در این مدت با یک هزار و ۵۹ شهروند تماس برقرار کرده و خواستار جابجایی وسیله نقلیه توسط مالکین خودرو ها از سطح شهر شده است.

موسوی پور اضافه کرد: خودروهایی که پس از اطلاع رسانی، مالکان نسبت به جابجایی آن ها اقدام نکنند، توسط پلیس راهور به پارکینگ منتقل خواهد شد.

وی ادامه داد: از مجموع خودروهای شناسایی‌شده، ۱۹۴ دستگاه توسط مالکین جابجا و ۱۵۵ دستگاه نیز با استفاده از جرثقیل به پارکینگ منتقل شد؛ مالکین این خودروها برای ترخیص وسیله نقلیه خود باید به ستاد ترخیص خودرو مراجعه و مراحل قانونی از جمله پرداخت جریمه‌ها، مالیات‌های معوق و هزینه‌های جابجایی و پارکینگ را طی کنند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ‌ افزود: از شهروندان تقاضا داریم که در صورت مشاهده خودروهای فرسوده و رهاشده در سطح شهر، از طریق تماس با شماره‌های ۱۱۰ و ۱۹۷ یا از طریق اپلیکیشن «پلیس من»، شماره پلاک و موقعیت مکانی خودرو را گزارش دهند تا اقدامات بعدی توسط پلیس بعد از مراجعه به محل و شناسایی خودرو انجام شود.

این مسئول تاکید کرد: هدف اصلی این طرح، احترام به مطالبات عمومی، کاهش مزاحمت‌های شهری و کمک به زیباسازی چهره پایتخت است.

موسوی پور یادآور شد: از شهروندان می‌خواهیم با همکاری و مشارکت فعال خود، ما را در اجرای این طرح یاری کنند. خودروهای رهاشده نه‌تنها چهره شهر را نازیبا می‌کنند، بلکه می‌توانند موجب اختلال در عبور و مرور و حتی تهدیدات امنیتی شوند. با گزارش‌های مردمی، می‌توانیم شهری ایمن‌تر، زیباتر و منظم‌تر داشته باشیم.

انتهای پیام/