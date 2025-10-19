مسائل فنی را با مسائل شخصی در نیامیزید

به گزارش ایلنا، مهدی چمران در سیصد و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه جلسه امروز به دلیل برگزاری جلسه هم اندیشی با تأخیر برگزار شد، اظهار کرد: در جلسه قبلی سخنانی توسط آقای شربیانی مطرح و قرار شد به آن پاسخ داده شود تا کارکنان به شکل استوار و با آینده ای روشن در طرح مسکن کارکنان مشارکت کنند. متأسفانه ایشان خودشان هم در جلسه حضور نداشتند. دیگر نباید بگوییم که جلسه هم اندیشی برگزار شود؛ وقتی نیمی از اعضا هم در جلسه شرکت نمی کنند.

وی با اشاره به موفقیت ایران در اجلاس عدم تعهد، خاطرنشان کرد: برجام دیروز تمام شد. کاری نداریم با اینکه ترامپ زودتر از آن خارج شده اما زمان آن تمام شده است. زمان برجامی که همه از آن فرار کردند، به پایان رسید. باید فاتحه برجام را بخوانیم و همه مواردی که منوط به آن بوده، کنار رفته است.

چمران همچنین تصریح کرد: رژیم صهیونیستی همانطور که پیش بینی شده بود به تعهدات خود عمل نکرده و ۴۷ بار آتش بس را نقض کرده است. باید بدانیم و عبرت بگیریم و فشارهای بین المللی در این زمینه وجود داشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه باید حسرت بخوریم که دیگر مسلمین همچون مردم یمن مقابل اسرائیل بایستند، یادآور شد: امیدواریم شاهد پیروزی مکتب غزه، فلسطین و ایران اسلامی باشیم.

به گزارش شهر چمران در صحن شورا هم تاکید کرد: تقاضای من این است که مسائل فنی را با مسائل شخصی در هم نیامیزید.

گفتنی است در این جلسه به مناسبت هفته کودک، از تعدادی از کودکان و همچنین خانواده شهدای جنگ ۱۲ روزه تقدیر به عمل آمد.

