بررسی طرح الزام شهرداری به شناسایی و ثبت اموال تاریخی به جلسه بعد شورا موکول شد

به گزارش ایلنا، سید احمد علوی رئیس کمیته گردشگری شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و شصت و سومین جلسه شورا در جریان بررسی طرح الزام شهرداری تهران نسبت به شناسایی ثبت و نگهداری از اموال تاریخی، فرهنگی و هنری با بیان اینکه دوره ششم یکی از دوره‌های درخشان در حوزه میراثی و تاریخی بود، اظهار کرد: فرایند قانونی‌ای در کشور وجود دارد و باید این فرایند طی شود. صحبت از این دوره و دوره قبل نیست. شهرداری چندان وارد فرایند قانونی ثبت آثار تاریخی خود نشده و اینکه فرایند و الزامی در نظر بگیریم که شهرداری آثار خود را در سامانه جام ثبت کند، یک تکلیف مشخص است که ما هم در مدیریت شهری مشمول آن می‌شویم.

وی ادامه داد: شهرداری علاوه بر سامانه جام باید خود نیز سامانه‌ای داشته باشد که اموال تاریخی و ارزشمند خود را در آن ثبت کند؛ چراکه سامانه جام قابلیت ثبت تمام اموال را ندارد و شهرداری باید در قالب سامانه امین اموال، این زمینه را برای ثبت آثار تاریخی فراهم کند.

علوی با بیان اینکه ثبت در سامانه جام موضوع زمان بری است، تصریح کرد: دو مجموعه در حال ثبت آثار خود هستند و بر اساس آنچه اعلام شده، ثبت اموال بسیار سخت گیرانه است. در سطح اول جابجایی آثار تنها با مصوبه هیئت دولت انجام می‌شود و اموال سطح دو و سه باید با مجوز وزارت میراث فرهنگی جابجا شوند.

به گزارش شهر، گفتنی است مقرر شد طرح الزام شهرداری تهران نسبت به شناسایی ثبت و نگهداری از اموال تاریخی، فرهنگی و هنری پس از بررسی‌های بیشتر در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی، در جلسه آینده بررسی و تصویب شود.

