جلسه هم‌اندیشی بدون نتیجه اثری ندارد

رئیس کمیته حقوقی شورای اسلامی شهر تهران گفت: در مدت اخیر بنده و همکاران بارها به دولت و مجلس تذکر دادیم که برای نجات تهران فکر کنند.

به گزارش ایلنا، مهدی اقراریان در سیصد و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به دغدغه کودکان مبنی بر اینکه تعداد شهربازی‌ها در تهران کم است، اظهار کرد: مدتهای مدیدی بود که کارشناسان هشدار می‌دادند که هدررفت منابع برق داریم و به این موارد کارشناسی توجه نشد تا شاهد بحران ناترازی انرژی در کشور باشیم. 

وی افزود: در مدت اخیر نیز بنده و همکاران بارها به دولت و مجلس تذکر دادیم که برای نجات تهران فکر کنند. ما و شهروندان تهرانی نباید فریب پروژه‌های رسانه‌ای را بخوریم که واقعیت‌ها را وارونه نشان می‌دهد. امروز تلاش می‌شود مشکلات با جارو زیر فرش پنهان شود. 

اقراریان با اشاره به بحران آلودگی هوا و ترافیک در پایتخت، خاطرنشان کرد: با رویکردهای سیاسی نمی‌توان واقعیت‌ها را وارونه نشان داد. از رئیس مجلس و رئیس جمهور درخواست می‌کنیم که نسبت به مسائل بی‌تفاوت نباشند. وضعیت تهران با چالش‌های گوناگونی روبه رو است و باید برای آن فکری کرد. 

وی با بیان اینکه جلسه هم اندیشی بدون نتیجه اثری ندارد، گفت: شهردار باید پاسخگو باشد. 

به گزارش شهر، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران گفت: قرار است شهربازی ارزنده‌ای در پایتخت ساخته شود. 

وی در مورد برگزاری جلسه هم اندیشی نیز اظهار کرد: این نظر شماست اما این نظر درست نیست. هم اندیشی یعنی همه باید با هم فکر کنند. شما وقتی حضور پیدا نمی‌کنید طلبکار می‌شوید. وقتی جلسه هم اندیشی دعوت می‌کنیم، به احترام دعوت باید حضور پیدا کنید و وقتی نیستید نباید چیزی بگویید.

