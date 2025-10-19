/یادداشت/
هفته سلامت بانوان؛ پشتوانه تابآوری فردی، خانوادگی و اجتماعی
دفتر امور بانوان و خانواده استانداری تهران با درک عمیق از این مسئولیت، تلاش دارد در کنار سایر نهادهای اجرایی، دانشگاههای علوم پزشکی، دستگاههای خدماتی و سازمانهای مردمنهاد، زمینهساز ارتقای سطح آگاهی، پیشگیری از بیماریها، بهبود سبک زندگی و گسترش نشاط اجتماعی در میان بانوان استان باشد.
به گزارش ایلنا، «پریسا علیلو» مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری تهران در یادداشتی نوشت: هفته ملی سلامت بانوان ایران، فرصتی مغتنم برای تأملی دوباره بر جایگاه زن در سلامت جامعه و پویایی نظام اجتماعی کشور است. سلامت بانوان، نه صرفاً بهعنوان یک مقوله زیستی، بلکه بهمثابه یکی از ارکان بنیادین توسعه انسانی و سرمایه اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد. امروزه مفهوم «سلامت» دیگر محدود به نبود بیماری نیست، بلکه مجموعهای از ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و حتی معنوی را دربرمیگیرد. در این میان، زن بهعنوان محور خانواده و پیشران رشد اجتماعی، نقشی تعیینکننده در انتقال فرهنگ سلامت، خودمراقبتی و مسئولیتپذیری اجتماعی دارد. هر میزان که زنان از سلامت جسمی و روانی برخوردار باشند، همان اندازه سطح تابآوری فردی، خانوادگی و اجتماعی جامعه نیز ارتقا مییابد.
در شرایط امروز که جامعه با فشارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گوناگون روبهروست، تابآوری اجتماعی بیش از هر زمان دیگر به عاملی کلیدی در پایداری جامعه تبدیل شده است. زن سالم، بانویی است که توان مدیریت بحرانهای زندگی، حفظ آرامش خانواده، تربیت نسلی آگاه و ایفای نقش مؤثر در محیط اجتماعی و اقتصادی را داراست. از این منظر، سلامت بانوان نه یک موضوع فردی، بلکه یک راهبرد کلان اجتماعی است که اثرات آن در سطوح مختلف حیات جمعی نمایان میشود.
دفتر امور بانوان و خانواده استانداری تهران، با درک عمیق از این مسئولیت، تلاش دارد در کنار سایر نهادهای اجرایی، دانشگاههای علوم پزشکی، دستگاههای خدماتی و سازمانهای مردمنهاد، زمینهساز ارتقای سطح آگاهی، پیشگیری از بیماریها، بهبود سبک زندگی و گسترش نشاط اجتماعی در میان بانوان استان باشد. اجرای برنامههای آموزشی، غربالگری سلامت، نشستهای هماندیشی و پویشهای مردمی سلامت بانوان، گامی در مسیر تحقق این هدف است. از سوی دیگر، تحقق سلامت پایدار در جامعه زنان مستلزم بازنگری در سیاستگذاریها و برنامهریزیهای شهری و اجتماعی است؛ باید سلامت زنان بهعنوان محور توسعه اجتماعی و شاخص عدالت جنسیتی در تمامی طرحها و تصمیمات دستگاههای اجرایی مورد توجه قرار گیرد.اگر زن، محور آرامش و پویایی خانواده است، جامعه نیز باید مأمن و پشتیبان سلامت و امنیت روانی او باشد. حمایت از سلامت زنان، در واقع حمایت از زیربنای توسعه، انسجام اجتماعی و آیندهای روشن برای ایران است.
در پایان هفته ملی سلامت بانوان را فرصتی برای یادآوری مسئولیت مشترک همه نهادها، خانوادهها و رسانهها میدانیم تا در جهت نهادینهسازی فرهنگ سلامتمحور، گامهای مؤثرتر و ماندگارتری برداریم. به امید آنکه زنان ایران، همواره در سایه آگاهی، امید و نشاط، تندرست و توانمند در مسیر پیشرفت و تعالی جامعه گام بردارند.