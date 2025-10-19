کشف محموله قهوه آغشته به تریاک در فرودگاه امام خمینی

به گزارش ایلنا از فراجا، سرهنگ ابراهیم حاجی حسینلو در تشریح این خبر بیان داشت: ماموران پلیس فرودگاه حضرت امام (ره) در حین کنترل تخصصی بارهای ارسالی به خارج از کشور به یک مرسوله حاوی قهوه در خصوص احتمال حمل مواد مخدر مشکوک شدند.

وی افزود: پس از بررسی‌های اولیه و همچنین هماهنگی‌های لازم، مرسوله مذکور بازگشایی، بازبینی و بازرسی دقیق شد که نهایتاً مقدار ۱۲ کیلو و ۷۰۰ گرم قهوه آغشته به مواد مخدر از نوع تریاک که به طرز ماهرانه‌ای در بسته های خشکبار جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد.

فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور گفت: در این خصوص متهم اصلی دستگیر و به همراه مواد مخدر مکشوفه و پرونده تحویل مراجع قضایی شد.

