همکاریهای محیط زیستی ایران و ترکیه در مسیر جدیدی قرار میگیرد
در جریان دیدار رسمی «مراد کوروم» وزیر محیط زیست، شهرسازی و تغییر اقلیم ترکیه با «شینا انصاری» رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، دو طرف بر گسترش همکاریهای دوجانبه در حوزههای محیط زیست، از جمله مدیریت پسماند، کاهش کربن و تجارت سبز تأکید کردند.
به گزارش ایلنا، مراد کوروم در این دیدار با اشاره به اشتراکات تاریخی و فرهنگی میان دو کشور گفت: ایران و ترکیه دارای پیوندهای عمیق فرهنگی و تاریخی هستند و حفظ این دوستی برای ما ارزشمند است. در شرایطی که منطقه با چالشهای متعددی مواجه است، دو کشور میتوانند نماینده صلح و دوستی باشند.
وزیر ترکیه ضمن محکومیت حملات رژیم صهیونیستی به غزه بر ادامه حمایت کشورش از مردم فلسطین تأکید کرد و گفت: ما صدای عدالت را بلند میکنیم و فعالیتهای خود را برای خوشحالی کودکان غزه ادامه خواهیم داد.
در بخش دیگری از این دیدار، کوروم از آمادگی ترکیه برای همکاری با ایران در زمینه مدیریت پسماند، تجارت سبز و تبادل تجربیات در حوزه تغییر اقلیم خبر داد و افزود: ما بسیار علاقه مندیم که در موضوعات محیط زیستی با ایران همکاری کنیم.
شینا انصاری نیز با قدردانی از دعوت و میزبانی طرف ترکیهای برای راهبری اجلاس محیط زیستی پسماند بر اهمیت همکاریهای منطقهای در حوزه محیط زیست تأکید کرد و گفت: ایران و ترکیه با ۵۶۰ کیلومتر مرز مشترک، ظرفیت بالایی برای همکاریهای محیطزیستی در حوزههای مختلف از جمله گردوغبار، حفاظت از تنوع زیستی و کاهش کربن دارند.
به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، انصاری در این دیدار همچنین از مواضع قاطع دولت ترکیه در حمایت از مردم ایران در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی قدردانی کرد.
در پایان این دیدار، مراد کوروم از اعزام هیأتی برای آغاز همکاریهای جدید محیط زیستی میان دو کشور خبر داد و شینا انصاری نیز پیشنهاد تشکیل کمیته کاری مشترک برای تقویت همکاریها را مطرح کرد.