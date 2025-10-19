سازمان هواشناسی اعلام کرد:
پیش بینی وضعیت آب و هوای کشور تا اواسط هفته
سازمان هواشناسی اعلامکرد: امروز (یکشنبه) در ارتفاعات گلستان و خراسان شمالی رگبار پراکنده باران پیشبینی میشود.
به گزارش ایلنا از سازمان هواشناسی، امروز همچنین در برخی مناطق شرق و شمال هرمزگان و جنوب کرمان بهویژه ساعات بعدازظهر و اوایل شب، افزایش ابر، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید، گاهی همراه با گرد و خاک پیش بینی می شود.
فردا (دوشنبه) فقط در ارتفاعات جنوب و مرکز کرمان و شمال هرمزگان افزایش ابر و وزش باد انتظار میرود. اواخر وقت در ارتفاعات شمال غرب افزایش ابر و رگبار پراکنده رخ خواهد داد.
سهشنبه با گذر موج تراز میانی از نوار شمالی کشور در برخی نقاط آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، افزایش ابر، گاهی وزش باد و رگبار پراکنده پیشبینی می شود و از ساعات بعد از ظهر با نفوذ جریانات شمالی به غرب سواحل دریای خزر، در شرق اردبیل، گیلان و مازندران، ابرناکی، بارش باران، گاهی رعد و برق، وزش باد و کاهش نسبی دما خواهد بود.
یکشنبه در نوار شرقی کشور و سه شنبه در نیمه غربی و دامنه های جنوبی البرز در بعضی ساعات وزش باد شدید، گاهی همراه با گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می شود.طی دو روز آینده خلیج فارس و روزهای سه شنبه و چهارشنبه دریای خزر مواج است.
امروز آسمان تهران صاف همراه با غبار صبحگاهی و گاهی وزش باد ملایم است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۴ و کمینه دمای آن به ۱۵ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.