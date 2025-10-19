خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سازمان هواشناسی اعلام‌ کرد:

پیش بینی‌ وضعیت آب و هوای کشور تا اواسط هفته

پیش بینی‌ وضعیت آب و هوای کشور تا اواسط هفته
کد خبر : 1701933
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان هواشناسی اعلام‌کرد: امروز (یکشنبه) در ارتفاعات گلستان و خراسان شمالی رگبار پراکنده باران پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش ایلنا از سازمان هواشناسی، امروز همچنین در برخی مناطق شرق و شمال هرمزگان و جنوب کرمان به‌ویژه ساعات بعدازظهر و اوایل شب، افزایش ابر، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید، گاهی همراه با گرد و خاک پیش بینی می شود.

فردا (دوشنبه) فقط در ارتفاعات جنوب و مرکز کرمان و شمال هرمزگان افزایش ابر و وزش باد انتظار می‌رود. اواخر وقت در ارتفاعات شمال غرب افزایش ابر و رگبار پراکنده رخ خواهد داد.

سه‌شنبه با گذر موج تراز میانی از نوار شمالی کشور در برخی نقاط آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، افزایش ابر، گاهی وزش باد و رگبار پراکنده پیش‌بینی می شود و از ساعات بعد از ظهر با نفوذ جریانات شمالی به غرب سواحل دریای خزر، در شرق اردبیل، گیلان و مازندران، ابرناکی، بارش باران، گاهی رعد و برق، وزش باد و کاهش نسبی دما خواهد بود.

یکشنبه در نوار شرقی کشور و سه شنبه در نیمه غربی و دامنه های جنوبی البرز در بعضی ساعات وزش باد شدید، گاهی همراه با گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می شود.

طی دو روز آینده خلیج فارس و روزهای سه شنبه و چهارشنبه دریای خزر مواج است.

امروز آسمان تهران صاف همراه با غبار صبحگاهی و گاهی وزش باد ملایم است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۴ و کمینه دمای آن به ۱۵ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ