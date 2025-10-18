خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سرپرست پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی منصوب شد

سرپرست پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی منصوب شد
کد خبر : 1701750
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی، دکتر علی مهدی‌نیا را به عنوان سرپرست پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی منصوب کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، در حکم حسین سیمایی، وزیر علوم، خطاب به دکتر علی مهدی نیا آمده است: 

نظر به مراتب تعّهد، تخصّص و تجارب ارزشمند جناب‌عالی و بنا به پیشنهاد معاون محترم پژوهشی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی» منصوب می‌شوید. از جناب‌عالی انتظار دارد با توکل به خداوند سبحان سرپرستی آن پژوهشگاه را بر پایه قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب و سند دانشگاه اسلامی به انجام رسانید. 

امیدوار است با پیروی از آموزه‌های اسلامی، مبانی علمی، راهبرد دولت وفاق ملی و با جلب همکاری دانشگاهیان و صاحب نظران، وظایف محوله را به نحو شایسته انجام دهید. توفیق و سربلندی روز افزون جناب‌عالی را از درگاه خداوند متعال خواستارم. 

 علی مهدی‌نیا دانش آموخته دکتری شیمی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی با مرتبه استاد است. آلودگی دریا و شیمی تجزیه و محیط زیست زمینه پژوهشی دکتر مهدی نیا می‌باشد و وی علاوه بر انتشار مقالات علمی و پژوهشی و مشارکت در تدویت کتاب موفق شده است ۵ اختراع را به ثبت برساند. 

از سوابق اجرایی دکتر علی مهدی‌نیا می‌توان به مسئولیت معاونت پژوهشی و دبیر هیئت اجرایی جذب، عضویت در شورای پژوهشی و ریاست پژوهشکده علوم دریایی پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی اشاره کرد. 

وزیر علوم در نامه جداگانه‌ای از زحمات و تلاش‌های مرتضی توکلی رئیس سابق پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی در زمان تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ