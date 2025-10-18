به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، در حکم حسین سیمایی، وزیر علوم، خطاب به دکتر علی مهدی نیا آمده است:

نظر به مراتب تعّهد، تخصّص و تجارب ارزشمند جناب‌عالی و بنا به پیشنهاد معاون محترم پژوهشی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی» منصوب می‌شوید. از جناب‌عالی انتظار دارد با توکل به خداوند سبحان سرپرستی آن پژوهشگاه را بر پایه قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب و سند دانشگاه اسلامی به انجام رسانید.

امیدوار است با پیروی از آموزه‌های اسلامی، مبانی علمی، راهبرد دولت وفاق ملی و با جلب همکاری دانشگاهیان و صاحب نظران، وظایف محوله را به نحو شایسته انجام دهید. توفیق و سربلندی روز افزون جناب‌عالی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

علی مهدی‌نیا دانش آموخته دکتری شیمی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی با مرتبه استاد است. آلودگی دریا و شیمی تجزیه و محیط زیست زمینه پژوهشی دکتر مهدی نیا می‌باشد و وی علاوه بر انتشار مقالات علمی و پژوهشی و مشارکت در تدویت کتاب موفق شده است ۵ اختراع را به ثبت برساند.

از سوابق اجرایی دکتر علی مهدی‌نیا می‌توان به مسئولیت معاونت پژوهشی و دبیر هیئت اجرایی جذب، عضویت در شورای پژوهشی و ریاست پژوهشکده علوم دریایی پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی اشاره کرد.

وزیر علوم در نامه جداگانه‌ای از زحمات و تلاش‌های مرتضی توکلی رئیس سابق پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی در زمان تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.

انتهای پیام/