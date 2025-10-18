به گزارش ایلنا، زهرا بهروزآذر در این مراسم، به دغدغه اصلی طراحی این دوره از سوی معاونت امور زنان و خانواده اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین شعار دولت چهاردهم، «شنیدن صدای بی‌صدایان» است. ما در حوزه زنان باید به ابزارها و مهارت‌هایی مجهز شویم که بتوانیم صدای زنان را دقیق، بدون پیش‌داوری و قضاوت‌های ذهنی بشنویم.

وی با بیان اینکه شنیدنِ درست، مهارتی دشوار است، زیرا گاه صداها در میان لایه‌های مختلف اجتماعی و ذهنی گم می‌شوند، اظهار داشت: یکی از چالش‌های ما در جایگاه مدیر، وجود پیش‌قضاوت‌ها و تصورات قالبی است که مانع درک دقیق مسائل می‌شود. به همین دلیل، این دوره با هدف تقویت مهارت‌های شنیدن و تصمیم‌سازی مبتنی بر درک واقعی طراحی شد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: دوره «مدیر به عنوان مربی» یکی از پیشرفته‌ترین شیوه‌های نوین در آموزش منابع انسانی است که به‌صورت کارگاهی و بر پایه مدل‌های علمی روز دنیا برگزار شد.

بهروزآذر با قدردانی از دانشگاه تهران و تیم اساتید و تسهیلگران این دوره آموزشی تصریح کرد: این برنامه به‌صورت اختصاصی برای زنان مدیر طراحی شد و توانست تجربه‌ای شخصی‌سازی‌شده و کاربردی را برای شرکت‌کنندگان رقم بزند.

وی با تبریک به مدیران شرکت‌کننده در این دوره آموزشی خاطرنشان کرد: حضور فعال شما در این برنامه، با وجود مسئولیت‌ها و مشغله‌های خانوادگی و کاری، نشانه درک اهمیت توسعه فردی و سازمانی است. آثار این دوره نه‌تنها در مدیریت حرفه‌ای شما بلکه در زندگی شخصی، خانوادگی و روابط انسانی نیز نمایان خواهد شد.

به گفته معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، تقویت مهارت شنیدن نباید تنها به این دوره محدود نشود و ضروری است مدیران با برنامه‌ریزی مستمر، خطاهای شناختی را در تصمیم‌گیری‌ها کاهش داده تا گفت‌وگوهای مؤثر و دقیق در سازمان‌ها شکل گیرد.

بهروزآذر در ادامه، مأموریت‌های مدیران حوزه زنان را یادآور شد و ابراز داشت: هر یک از مدیران حوزه زنان دو مأموریت مهم دارند؛ نخست، شناسایی دقیق مسائل و نیازهای زنان درون سازمان خود، از جمله در حوزه ارتقا، تعادل کار و زندگی و عدالت جنسیتی؛ و دوم، شناخت جامعه مخاطب در دستگاه مربوطه. برای مثال، زنان هنرمند در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا زنان کارگر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هر یک مسائل خاص خود را دارند که باید با مشارکت مستقیم آن‌ها شناسایی و برایشان راه‌حل‌های اجرایی تدوین شود.

وی افزود: معاونت امور زنان و خانواده در کنار شماست تا در مواردی که نیاز به اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها وجود دارد، حمایت لازم را فراهم کند.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در بخش دیگری از سخنان خود، مهارت «مدیر به عنوان مربی» را پایه‌ای اما ناکافی دانست و بیان کرد: مدیران باید برای گام بعدی، به سمت تبدیل واحدهای خود به «واحد یادگیرنده» حرکت کنند. خطاها باید ریشه‌یابی شوند تا تکرار نشوند و تجربه‌های سازمانی به سرمایه دانشی تبدیل شود.

بهروزآذر همچنین بر ضرورت تقویت خلاقیت و نوآوری در مدیریت تأکید کرد و یادآور شد: خلاقیت مهارتی آموختنی است و می‌تواند به مدیران کمک کند تا ذهنی بازتر و مسئله‌محورتر داشته باشند و راه‌حل‌های نو را سریع‌تر بیابند.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ضمن تبریک به شرکت‌کنندگان این دوره آموزشی عنوان کرد: امیدوارم آثار حضور در این دوره آموزشی در سازمان‌های شما نمایان شود و زمینه حضور گسترده‌تر زنان و مردان در مسیر یادگیری و توسعه مهارت‌های زندگی و اجتماعی فراهم گردد.

در پایان این مراسم، گواهی آموزشی به شرکت‌کنندگان دوره اهدا شد و بر استمرار مسیر یادگیری و توانمندسازی مدیران بانوی کشور تأکید شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، مدیران بانوی حاضر در این دوره ضمن تقدیر از برگزارکنندگان، تجربه شرکت در کارگاه‌ها و آموزش‌ها را فرصتی ارزشمند برای ارتقای مهارت‌های مدیریتی و انسجام تیمی دانستند و بر اهمیت توسعه فردی، برنامه‌ریزی برای توانمندسازی زنان و تعمیم این آموزش‌ها در سطح کشور تأکید کردند.

