در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
نوع جدید ویروس آنفلونزا در راه است
«مینو محرز» استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و متخصص بیماریهای عفونی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا گفت: هر ده سال یک بار، نوع جدیدی از ویروس آنفلونزا ظهور می کند و واکسن بر آن چندان تاثیر نخواهد داشت و در دنیا گسترش می یابد.
وی افزود: پیش از این نیز هر ده سال یک بار آنفلونزای جدید داشتیم اما این بار ابتدا ویروس کووید ظهور کرد و اکنون آنفولانزای نوع A نیز به آن افزوده شده است. افرادی که واکسن زدهاند نیز به این ویروس مبتلا میشوند اما حداقل زدن واکسن باعث میشود که بیماری به شکل خفیفتری بگیریم.
این استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران در ادامه خاطرنشان کرد: علائم این بیماری شامل سرماخوردگی، تب و لرز، درد استخوان و درد شدید بدن است. بهتر است در صورت امکان واکسن بزنیم در غیر این صورت، همان اصول که همواره برای جلوگیری از عفونتها توصیه میشود، شامل زدن ماسک و شستن دستها قبل از اینکه بخواهیم به دهان و چشمهایمان دست بزنیم، الزامی است.
محرز اظهار کرد: همچنین توصیه ما این است که وقتی کسی بیمار میشود و بچهاش سرما میخورد و حالش بد میشود، اگر وضعیتش وخیمتر شود، او را به مدرسه نفرستند؛ زیرا ممکن است با این کار دانش آموزان زیادی را هم مبتلا کند.
این متخصص بیماری های عفونی گفت: هنوز در ایران گزارشی از موارد ابتلا به این نوع جدید ویروس آنفلونزا مشاهده نشده است. در برخی نقاط دنیا ، کشورهایی که فصل زمستان را پشت سر گذاشتند، این نوع جدید ویروس آنفلونزا فراگیر شد و تعداد مبتلایان در آنجا افزایش یافته است. اکنون این ویروس دوباره به کشورهای دیگر وارد فصل سرما می شوند، منتشر می شود.
مینو محرز گفت: خوشبختانه درمان آنفولانزا به طور کلی وجود دارد؛ اگر بیمار به مراکز درمانی مراجعه کند، درمانهایی با دارو دریافت خواهد کرد که حداقل میتواند به کاهش شدت بیماری کمک کند.