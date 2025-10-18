خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

توضیح سازمان غذا و دارو درباره مغایرت تاریخ انقضا در داروهای ایران‌هورمون

توضیح سازمان غذا و دارو درباره مغایرت تاریخ انقضا در داروهای ایران‌هورمون
کد خبر : 1701618
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره گزارش‌های منتشرشده مبنی بر مغایرت تاریخ انقضا روی برخی فرآورده‌های ایران‌هورمون توضیح داد و تأکید کرد که این موضوع تحت کنترل کامل سازمان قرار دارد.

به گزارش ایلنا، محمد هاشمی گفت: با دریافت گزارش اولیه، بررسی‌ها آغاز و مشخص شد هیچ افزایش یا تغییر غیرمجاز در تاریخ انقضا انجام نشده است. هرگونه تغییر در برچسب داروها باید با مجوز رسمی سازمان غذا و دارو صورت گیرد و در مورد ایران هورمون این پروسه به درستی رعایت شده است. 

وی افزود: الصاق برچسب جدید صرفاً در شرایط خاص و با مجوز کتبی سازمان و پس از تأیید ملاحظات لازم انجام شده و این رویه در سطح بین‌المللی نیز مرسوم است. 

بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، بررسی‌ها نشان می‌دهد برچسب‌گذاری دارو با مجوز رسمی و مطابق الزامات کامل GMP انجام شده است. این اقدام به دلیل محدودیت در تأمین شیشه‌ها و مواد اولیه سال گذشته بود و پس از رفع مشکل، تولید در سال ۲۰۲۵ با مجوز سازمان و نظارت مسئول فنی ادامه یافته است. 

سخنگوی سازمان غذا و دارو تأکید کرد: تاریخ تولید و انقضای درج‌شده تأیید شده و دارو از نظر ایمنی و کیفیت کاملاً مطابق ضوابط است. نوع لیبل استاندارد و غیرقابل جداسازی آسان است و صرفاً برای جلوگیری از کمبود دارو در بازار استفاده شده است. 

وی در پایان به مردم اطمینان داد که هیچ خطری بیماران را تهدید نمی‌کند و تمامی مراحل تحت نظارت مستقیم سازمان و بر اساس اصول حرفه‌ای صنعت داروسازی انجام شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ