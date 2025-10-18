به گزارش ایلنا، محمد هاشمی گفت: با دریافت گزارش اولیه، بررسی‌ها آغاز و مشخص شد هیچ افزایش یا تغییر غیرمجاز در تاریخ انقضا انجام نشده است. هرگونه تغییر در برچسب داروها باید با مجوز رسمی سازمان غذا و دارو صورت گیرد و در مورد ایران هورمون این پروسه به درستی رعایت شده است.

وی افزود: الصاق برچسب جدید صرفاً در شرایط خاص و با مجوز کتبی سازمان و پس از تأیید ملاحظات لازم انجام شده و این رویه در سطح بین‌المللی نیز مرسوم است.

بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، بررسی‌ها نشان می‌دهد برچسب‌گذاری دارو با مجوز رسمی و مطابق الزامات کامل GMP انجام شده است. این اقدام به دلیل محدودیت در تأمین شیشه‌ها و مواد اولیه سال گذشته بود و پس از رفع مشکل، تولید در سال ۲۰۲۵ با مجوز سازمان و نظارت مسئول فنی ادامه یافته است.

سخنگوی سازمان غذا و دارو تأکید کرد: تاریخ تولید و انقضای درج‌شده تأیید شده و دارو از نظر ایمنی و کیفیت کاملاً مطابق ضوابط است. نوع لیبل استاندارد و غیرقابل جداسازی آسان است و صرفاً برای جلوگیری از کمبود دارو در بازار استفاده شده است.

وی در پایان به مردم اطمینان داد که هیچ خطری بیماران را تهدید نمی‌کند و تمامی مراحل تحت نظارت مستقیم سازمان و بر اساس اصول حرفه‌ای صنعت داروسازی انجام شده است.

