ثبت بیش از ۲۶ هزار ماموریت اورژانس در هفته گذشته

به گزارش ایلنا، محمداسماعیل توکلی رئیس اورژانس استان تهران گفت: در هفته گذشته (۱۹ مهر الی ۲۵ مهرماه ۱۴۰۴) مجموع ۲۶۴۰۶ ماموریت در مرکز ارتباطات ۱۱۵ اورژانس استان تهران (دیسپچ) ثبت شد که در پی این مأموریت‌ها ۶۶۰۸ مورد به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۱۱۵۶۱ مورد نیز در محل از خدمات اورژانس استفاده کردند.

او افزود: در این مدت ۵۷۸۲۳ تماس با مرکز دیسپچ اورژانس استان تهران برقرار شد که از این تعداد متأسفانه ۲۳۵۷ مزاحم (معادل ۴.۱ درصد کل تماس ها) با این مرکز بوده است.

بنا بر اعلام روابط عمومی و امور بین‌الملل اورژانس استان تهران، وی ادامه داد: از مجموع مأموریت‌های ثبت شده طی هفته گذشته، ۵۲۶۳ مورد حوادث ترافیکی (۱۹.۹ درصد از کل ماموریت ها) و ۲۱۱۴۳ (۸۰.۱ درصد از کل ماموریت ها) مورد حوادث غیر ترافیکی بوده است. همچنین اورژانس هوایی ۹ سورتی پرواز داشته است که در پی آن ۹ مصدوم به مراکز درمانی انتقال یافته اند.

انتهای پیام/