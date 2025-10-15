به گزارش ایلنا از پلیس، سردار "سپهدار عابدی" فرمانده یگان ویژه پاسداران استان خوزستان، اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره قتل با سلاح گرم توسط سرنشین یک‌دستگاه خودروی پلاک مخدوش در شهرستان اهواز، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان خوزستان قرار گرفت که بعد از هماهنگی با مرجع قضایی تیمی متشکل از واحد نوپو و پشتیبانی یگان ویژه به مخفیگاه متهم اعزام شدند.

وی افزود: ماموران واحد نوپو پس از اطمینان از حضور متهم در مخفیگاه ، با هماهنگی دستگاه قضایی و در یک عملیات برق آسا و برنامه ریزی شده ، بدون کوچک ترین درگیری مسلحانه و بدون شلیک حتی یک تیر، توانستند قاتل و سارق مسلح را در کمال اقتدار دستگیر کنند.

فرمانده یگان ویژه پاسداران استان خوزستان بیان کرد: در بازرسی از محل اختفای متهم، یک قبضه سلاح کمری کلت به همراه 335 فشنگ 9 میلی متری ، و یک قبضه سلاح جنگی کلاشینکف با 13 تیغه خشاب و 469 فشنگ کلاشینکف و همچنین یک سلاح بادی غیر مجاز 5/5 میلی متری و 25 فشنگ ساچمه ای شکاری کشف و ظبط شد.

فرمانده یگان ویژه پاسداران استان خوزستان تصریح کرد: متهم دستگیر شده دارای سوابق متعدد کیفری بوده و پیش تر به جرم یک فقره سرقت به عنف، دو فقره سرقت مسلحانه منزل، ربایش و قاچاق سلاح و مهمات تحت تعقیب مراجع قضایی قرار داشته است.

سردار عابدی ادامه داد: چنین اقدامات قاطعانه ای بیانگر آمادگی بالای کارکنان یگان ویژه ، به ویژه واحد نوپو در مقابله با عناصر مجرم است و سارقین مسلح افرادی هستند که قصد برهم زدن امنیت و آرامش عمومی را دارند و واحد نوپو یگان ویژه پاسداران استان خوزستان با بهره گیری ازنیرو های مجرب، آموزش دیده و متعهد ، و با تکیه بر اشراف اطلاعاتی ، همواره در آماده باش کامل قرار دارد و به هیچ وجه اجازه نخواهد داد افراد شرور و قانون گریز امنیت و آسایش مردم شریف خوزستان را به مخاطره بیندازند.

این مقام ارشد انتظامی در پایان خاطر نشان کرد: امنیت، دستاوردی ارزشمند و نتیجه سال ها تلاش و جانفشانی نیرو های خدوم انتظامی است و یگان ویژه پاسداران استان خوزستان با تمام توان ، در مسیر صیانت از این دستاورد ها و خدمت صادقانه به مردم عزیز استان گام بر می دارد و هرگونه اقدام علیه امنیت عمومی را با قاطعیت ، سرعت و و اقتدار پاسخ خواهد داد.

انتهای پیام/