خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انصاری: زنان روستایی نخستین حلقه آموزش محیط زیست هستند

انصاری: زنان روستایی نخستین حلقه آموزش محیط زیست هستند
کد خبر : 1700272
لینک کوتاه کپی شد.

معاون رییس جمهور گفت: زنان روستایی و عشایر نخستین کسانی هستند که آثار تغییر اقلیم را با تمام وجود لمس می‌کنند؛ کم‌آبی، کاهش حاصل‌خیزی خاک، تخریب مراتع و نابودی تنوع زیستی برای آنان از همه ملموس تر است، ولی همین زنان، نخستین مدافعان طبیعت هستند.

به گزارش ایلنا، شینا انصاری، معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست عصر امروز در دیدار با جمعی از زنان فعال و کارآفرین عشایر و روستایی کشور با اشاره به اینکه روز جهانی زنان روستایی و عشایر فرصتی است که از زنان روستایی و عشایر کشورمان برای ترویج و اشاعه پایداری سرزمین قدردانی کنیم، بیان کرد: در حوزه محیط زیست هر کدام از زنان بومی در جهت حفاظت از محیط زیست و همزیستی با طبیعت روایت گری هایی داشتند که بسیار ارزشمند است و می تواند یک الگو باشد.
 
او با اشاره به حمایت از این روایتگری ها برای انتقال دانش بومی به نسل های آینده، افزود: ما در حوزه زنان به واسطه همبستگی و پیوندی که بین زنان و طبیعت بدلیل حس مادرانگی وجود دارد، می توانیم اقداماتی انجام دهیم که تاثیرات چند لایه و عمیق در جامعه داشته باشد.
 
وی افزود: در بسیاری از روستاهای کشور، این زنان هستند که جلوی قطع بی‌رویه درختان را می‌گیرند، مصرف آب را در خانه و مزرعه مدیریت می‌کنند و فرزندان خود را با فرهنگ حفاظت از محیط زیست تربیت می‌کنند.در خانواده‌های روستایی و عشایری، زنان نخستین حلقه آموزش محیط‌زیستی‌اند، و همین آموزش های غیررسمی، پایه‌گذار نگرش سبز در نسل آینده خواهد بود.
 
انصاری ادامه داد:برای زنان روستایی و عشایری، حفاظت از طبیعت و محیط زیست صرفاً یک وظیفه نیست؛ بلکه سبک زندگی و بخشی از هویت و زیست آنها است  .
 
رییس سازمان حفاظت محیط زیست بیان داشت: ما با مشکلات جدی از جمله پسماند در استان های شمالی کشور مواجه هستیم و در این زمینه زنان روستایی می توانند در کاهش تولید پسماند اثرگذار باشند.
 
او کاهش استفاده از سموم و کودهای شیمیایی و تولید محصولات ارگانیک را از الگوهای رفتاری پایدار زنان روستایی و عشایر کشور دانست و تصریح کرد: این امر می‌تواند به کاهش آلودگی منابع آب و خاک و حفظ سلامت جامعه کمک کند.
 
وی یادآور شد: کاهش استفاده از پلاستیک نیز از جمله مسایلی است که می توان از ظرفیت زنان در آن کمک گرفت.  همچنین حفظ تنوع زیستی و حفاظت از ذخایر جنگلی از دغدغه های ما در محیط زیست است و زنان روستایی می توانند در این بخش ها هم موثر باشند.
 
به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، معاون رییس جمهور گفت: ثبت و مستندسازی روایت های زنان روستایی برای حفظ محیط زیست می‌تواند باعث ترویج این فعالیت‌ها شود و ما از این روایتگری ها حمایت می کنیم.
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ