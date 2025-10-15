خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سازمان هواشناسی اعلام‌ کرد:

پیش‌بینی وضعیت آب و هوای کشور در آخر هفته

پیش‌بینی وضعیت آب و هوای کشور در آخر هفته
کد خبر : 1700251
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان هواشناسی اعلام‌کرد: طی سه روز آینده برای مناطقی از جنوب شرق کشور رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید و گرد و خاک پیش بینی می شود.

به گزارش ایلنا از سازمان هواشناسی، طی سه روز آینده در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات جنوب کرمان و ارتفاعات هرمزگان، رشد ابرهای همرفتی و احتمال رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید و گرد و خاک پیش بینی می شود.

طی این مدت در سایر نقاط کشور آسمان صاف تا کمی ابری همراه با جوی آرام حاکم خواهد بود.

امروز (چهارشنبه) در نیمه غربی سواحل دریای خزر بارش پراکنده باران ادامه خواهد داشت.

امروز آسمان تهران صاف، در برخی ساعت‌ها همراه با غبار رقیق و وزش باد است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۹ و کمینه دمای آن به ۱۶ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

پنجشنبه و جمعه در گیلان، غرب مازندران و شرق اردبیل رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد و در شمال آذربایجان شرقی و شمال اردبیل افزایش ابر و احتمال رگبار پراکنده پیش بینی می شود.

شنبه در غرب سواحل خزر رگبار پراکنده دور از انتظار نیست.

در پنج روز آینده در جنوب غرب، برخی مناطق در شمال شرق و شرق کشور وزش باد نسبتا شدید وجود دارد که در نقاط مستعد پدیده گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

امروز دریای خزر و طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه خلیج فارس مواج است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ