طی این مدت در سایر نقاط کشور آسمان صاف تا کمی ابری همراه با جوی آرام حاکم خواهد بود.

امروز (چهارشنبه) در نیمه غربی سواحل دریای خزر بارش پراکنده باران ادامه خواهد داشت.

امروز آسمان تهران صاف، در برخی ساعت‌ها همراه با غبار رقیق و وزش باد است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۹ و کمینه دمای آن به ۱۶ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

پنجشنبه و جمعه در گیلان، غرب مازندران و شرق اردبیل رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد و در شمال آذربایجان شرقی و شمال اردبیل افزایش ابر و احتمال رگبار پراکنده پیش بینی می شود.

شنبه در غرب سواحل خزر رگبار پراکنده دور از انتظار نیست.

در پنج روز آینده در جنوب غرب، برخی مناطق در شمال شرق و شرق کشور وزش باد نسبتا شدید وجود دارد که در نقاط مستعد پدیده گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

امروز دریای خزر و طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه خلیج فارس مواج است.