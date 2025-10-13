خبرگزاری کار ایران
صدور مجوز برگزاری نمایشگاه های بین المللی تهران به استانداری واگذار شد

معاون اقتصادی استاندار تهران با اشاره به تفویض اختیارات جدید دولت به استانداران گفت: صدور هرگونه مجوز برگزاری نمایشگاههای بین المللی در تهران، استانداری واگذار شده است.

به گزارش ایلنا،  حشمت الله عسگری اظهار کرد: توسعه صنعت نمایشگاهی با حضور در رویدادهای بین المللی داخلی جهت رسیدن به اهداف تجاری و ثبات در تحارت الزامی است. 

معاون استاندار تهران گفت: کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان با مطالعه و برنامه ریزی دقیق وصدور مجوز برگزاری نمایشگاه‌های بین المللی و تخصصی بستر توسعه صادرات غیر نفتی و تنوع بخشی به بازار هدف را فراهم سازد. 

وی افزود: استفاده از تجربیات شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی و شناخت چالش‌های پیش رو می‌تواند بستر ارائه خدمات بهتر و توسعه این صنعت را تسریع و تسهیل نماید. 

عسگری معرفی دستاوردهاو تولیدات صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات بازرگانی از طریق برپایی غرفه نمایشگاهی در داخل و خارج از کشور را یادآور شد وگفت: همکاری با اتحادیه نمایشگاه‌های بین‌المللی از مبادی ذیربط و پذیرش عضویت آنان، شرکت در سمینارها وکنفرانسهای مربوطه الزامی است. 

معاون استانداری تهران گفت: با بررسی سوابق ونحوه ارایه خدمات در این صنعت، بهسازی و استانداردسازی خدمات و فعالیت‌های نمایشگاهی ضروری است وی یا داور شد تقویت پاسخگویی به نیاز مجریان، مشارکت کنندگان و بازدیدکنندکان همچنین افزایش تعاملات بین المللی، بهره گیری از فنآوری روز دنیا، استفاده از طرح‌های تجاری کار آزموده، استفاده از ظرفیت و پتانسیل مسولین اقتصادی سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور همچنین سفارتخانه‌های داخلی و رایزنان بازرگانی برای تقویت این صنعت را خاطر نشان کرد

به گزارش روابط عمومی استانداری تهران، عسکری در خاتمه گفت: کمیته ذیل کارگروه در استان با برگزاری نشستهای تخصصی با فعالین صنعت نمایشگاهی در تهران و کشور و استفاده از ظرفیت متخصصین، ضمن بررسی پروسه صدور مجوز برپایی رویداد داخلی و خارجی و زمینه تقویت این صنعت را تسهیل نماید.

