فراخوان تجهیز و نصب سامانههای کاهشدهنده انتشار آلایندههای هوا در خروجی نیروگاههای حرارتی
سازمان حفاظت محیط زیست فراخوان دریافت طرحهای فناورانه برای نصب تجهیزات کاهشدهنده آلایندههای هوا در نیروگاههای حرارتی را منتشر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، به استناد مصوبات کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا در دولت چهاردهم و در اجرای قانون هوای پاک، و با توجه به ضرورت کاهش انتشار آلایندهها از نیروگاههای حرارتی هنگام مصرف سوختهای مایع (بهویژه نفتکوره) در فصول سرد سال، سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت نیرو و وزارت نفت فراخوانی را برای دریافت طرحهای فناورانه در زمینه طراحی، ساخت و نصب تجهیزات کاهشدهنده انتشار آلایندههای هوا (فیلتراسیون) منتشر میکند.
این طرحها با اولویت اجرا در نیروگاه شازند و با هدف توسعه فناوریهای نوین، بومی و سازگار با شرایط اقلیمی کشور اجرا خواهند شد.
۱. محور فراخوان و شرایط ارائه طرح
از شرکتهای دانشبنیان، مراکز علمی و فناوری، دانشگاهها و سایر شرکتهای دارای صلاحیت علمی و فنی دعوت میشود طرحهای پیشنهادی خود را در زمینه طراحی و نصب سامانههای فیلتراسیون گازهای خروجی نیروگاهها ارائه کنند.
طرحها باید شامل موارد زیر باشند:
مطالعات جامع امکانسنجی فنی و اقتصادی؛
سطح بالای بلوغ فناوری (TRL) و قابلیت اجرا در بازه کوتاهمدت؛
رعایت کلیه استانداردهای ایمنی، فنی و زیستمحیطی؛
مستندات فنی شامل MSDS، دستورالعملهای ایمنی، مشخصات فیزیکی و شیمیایی؛
سازگاری کامل با تجهیزات موجود نیروگاه و عدم ایجاد فشار برگشتی غیرمجاز بر بویلر؛
طرح توجیه اقتصادی و برآورد هزینه کل؛
پیشبینی روشهای مدیریت پسماند و پساب؛
مصرف آب صفر یا بسیار ناچیز نسبت به فناوریهای مرسوم.
۲. ضرورت اجرای طرح
در سالهای اخیر و همزمان با تشدید کمبود گاز طبیعی، استفاده از سوختهایی مایع در نیروگاهها افزایش یافته است. این موضوع منجر به افزایش انتشار ذرات معلق و آلایندههای خطرناک شده که سلامت شهروندان و محیطزیست را تهدید میکند.
از سوی دیگر، بسیاری از فناوریهای موجود برای فیلتراسیون نیازمند مصرف بالای آب هستند که با توجه به شرایط کمآبی کشور، امکان بهرهبرداری گسترده از آنها وجود ندارد.
بنابراین، توسعه فناوریهای نوین، کممصرف از نظر آب و فاقد پسماند خطرناک، ضرورتی فوری برای پایداری زیستمحیطی کشور محسوب میشود.
۳. اهداف و انتظارات
دستیابی به کاهش محسوس آلایندههای نیروگاهی تا حدود مجاز مورد تأیید سازمان حفاظت محیط زیست (مواد ۱۲ و ۱۳ قانون هوای پاک)؛
امکانسنجی و اجرای پایلوت در نیروگاهها بدون اختلال در تولید؛
کمک به تنوع سبد سوخت نیروگاهی با حداقل اثرات زیستمحیطی؛
آموزش اپراتورها و تیمهای بهرهبرداری؛
ارتقای ایمنی، بهرهوری و عمر مفید تجهیزات نیروگاهی.
۴. محدودیتها و الزامات
محدودیت منابع آبی در محل نصب؛
محدودیت فضا برای جانمایی تجهیزات جدید؛
لزوم حفظ تداوم تولید و حداقل زمان توقف نیروگاه؛
مدیریت ایمن و زیستمحیطی پسماندها؛
اخذ تأییدیههای لازم از مراجع معتبر داخلی و بینالمللی.
۵. الزامات قانونی
رعایت استانداردهای ملی و بینالمللی (ISIRI، IEC، EPA و...)؛
اخذ مجوز و تأییدیه از مراجع ذیربط شامل سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت علمی و فناوری، وزارت نیرو و وزارت نفت؛
ارائه پیوستهای HSE و گزارشهای ممیزی زیستمحیطی.
۶. نحوه ارسال طرحها
متقاضیان محترم میتوانند از روز دوشنبه مورخ ۲۱ مهرماه لغایت پایان وقت اداری روز ۲۱ آبان ماه (بهمدت یک ماه) طرحهای پیشنهادی خود را به نشانی زیر ارسال نمایند:
تهران، ضلع شمالی بزرگراه شهید حکیم، بین شیخ فضلالله نوری و یادگار امام، پارک طبیعت پردیسان، سازمان حفاظت محیط زیست، مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم، کد پستی ۷۳۸۳۱۴۱۵۵
برای دریافت اطلاعات فنی بیشتر، جناب آقای حمیدرضا رحمن، نماینده مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم، از طریق شمارههای
۴۲۷۸۱۷۴۹و ۴۲۷۸۱۷۷۳ پاسخگوی پرسشهای متقاضیان خواهند بود.