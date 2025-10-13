در گفتوگو با ایلنا اعلام شد:
فوت دانشجوی دانشگاه آزاد تبریز در اثر سقوط از ارتفاع/ دانشگاه: منتظر نتیجه بررسی دوربینها هستیم
مدیر کل روابط عمومی دانشگاه آزاد واحد تبریز در مورد سقوط منجر به فوت یکی از دانشجویان این دانشگاه توضیح داد.
«نامور» مدیر کل روابط عمومی دانشگاه آزاد واحد تبریز در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در مورد سقوط منجر به فوت یکی از دانشجویان این دانشگاه توضیح داد:وی یکی از دانشجویان رشته مترجمی زبان این دانشگاه بوده است. فعلا منتظر پاسخ پزشکی قانونی و نیروی انتظامی هستیم تا از طریقه و علت حادثه مطلع شویم. البته مسائل ایمنی رعایت شده و مشکل خاصی وجود نداشته است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این حادثه خودکشی بوده است؟ گفت: منتظر هستیم دوربینها بررسی شوند تا مراجع رسمی نظر نهاییشان را دربارهی علت حادثه اعلام کنند.