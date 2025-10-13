«نامور» مدیر کل روابط عمومی دانشگاه آزاد واحد تبریز در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در مورد سقوط منجر به فوت یکی از دانشجویان این دانشگاه توضیح داد:وی یکی از دانشجویان رشته مترجمی زبان این دانشگاه بوده است. فعلا منتظر پاسخ پزشکی قانونی و نیروی انتظامی هستیم تا از طریقه و علت حادثه مطلع شویم. البته مسائل ایمنی رعایت شده و مشکل خاصی وجود نداشته است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این حادثه خودکشی بوده است؟ گفت: منتظر هستیم دوربین‌ها بررسی شوند تا مراجع رسمی نظر نهایی‌شان را درباره‌ی علت حادثه اعلام کنند.

