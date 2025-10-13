از امروز، تیم‌های کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اسیران در غزه را تحویل گرفته و به مقامات اسرائیلی تحویل خواهند داد. در عملیاتی جداگانه، تیم‌های کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، بازداشت‌شدگان فلسطینی اسیر در بازداشتگاه‌های رژیم اسرائیل را به غزه و کرانه باختری منتقل می کنند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ همچنین انتقال بقایای اجساد کشته‌شدگان را تسهیل خواهد کرد تا خانواده‌ها بتوانند اعضای خانواده خود را با عزت دفن کنند.

بر اساس این گزارش، نقش کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در این عملیات، نقش یک واسطه بی‌طرف و کاملاً بشردوستانه است. طرف های درگیری، شرایط توافق آتش‌بس، از جمله افرادی که باید آزاد شوند و جدول زمانی را تعیین کردند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در مذاکرات نقشی نداشت.

این عملیات‌ها بسیار پیچیده هستند و نیاز به برنامه‌ریزی دقیق لجستیکی و امنیتی دارند تا خطر جانی برای افراد دخیل در این عملیات به حداقل برسد. این مسئولیت طرفین توافق است که اطمینان حاصل کنند که این عملیات‌ها با خیال راحت و عزت انجام می‌شوند.

کمیته بین المللی صلیب سرخ در گزارش خود می افزاید: به عنوان بخشی از عملیات آزادسازی قبلی، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از اکتبر ۲۰۲۳ آزادسازی و انتقال ۱۴۸ اسیر و ۱۹۳۱ بازداشت‌شده را تسهیل کرده است. این عملیات‌ها نمونه‌ای قدرتمند از چگونگی نقش کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به عنوان یک واسطه بی‌طرف است که می‌تواند جان انسان‌ها را نجات دهد، مشروط بر اینکه طرفین به توافق برسند. بسیار مهم است که همه بازیگران مربوطه به تعهدات خود برای پایان دادن به درد و رنجی که بسیاری متحمل شده‌اند، پایبند باشند.