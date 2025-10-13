به گزارش ایلنا، آیین رونمایی از کتاب «ایرانی بودن افتخار دارد» امروز -دوشنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴- با حضور محمدامین توکلی‌زاده معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران برگزار شد.

محمدامین توکلی‌زاده، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در این مراسم با اشاره به همبستگی کم‌نظیر مردم ایران در جریان نبرد ۱۲ روزه اخیر، اظهار کرد: زمان زیادی از آن نبرد قهرمانانه ملت ایران نگذشته، اما آثار و پیامدهای آن نشان داد که ریشه انسجام و همگرایی ملی در هویت ایرانی این ملت است.

وی افزود: در آن روزها بسیاری از گروه‌ها و افراد با دیدگاه‌ها و سلیقه‌های مختلف در کنار یکدیگر قرار گرفتند. هرچند ممکن است این همگرایی ظاهراً ناشی از حضور دشمن خارجی باشد، اما لایه عمیق‌تر آن به هویت ایرانی بازمی‌گردد؛ هویتی که در بزنگاه‌های تاریخی بروز و ظهور پیدا می‌کند.

توکلی‌زاده با اشاره به نقش رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسداشت این هویت گفت: اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، بزرگ‌ترین مدافع ایران و هویت ایرانی، شخص رهبر معظم انقلاب بوده‌اند. این موضوع تنها به جایگاه ولایت فقیه محدود نمی‌شود، بلکه از نگاه عمیق و مأموریت تاریخی ایشان نسبت به ایران و فرهنگ ایرانی سرچشمه می‌گیرد.

معاون شهردار تهران با اشاره به اهتمام رهبر انقلاب نسبت به زبان فارسی و ادبیات ایران افزود: رفتار و دغدغه مقام معظم رهبری درباره پاسداری از زبان فارسی، چه در دیدارهای شاعران و چه در توصیه‌هایشان به مسئولان فرهنگی کشور، بیانگر اهمیت ویژه ایشان به مؤلفه‌های هویتی ایران است.

توکلی‌زاده با تأکید بر اینکه نبرد ۱۲ روزه فرصتی برای بازخوانی هویت ملی ایرانیان بود، گفت: این رخداد نشان داد که ملت ایران، با تکیه بر توان داخلی خود از دانشمندان و نظامیان گرفته تا جوانان و مردم بدون اتکا به پیمان‌های خارجی، از موجودیت خود دفاع کرد. ایران پس از این ۱۲ روز، دیگر ایران سابق نیست؛ ملتی استوارتر، خودباورتر و متحدتر شکل گرفته است.

وی در ادامه با قدردانی از تلاش‌های فرهنگی در این زمینه، به معرفی پویش «ایران‌سرایی» اشاره کرد و گفت: این طرح با الهام از سخن رهبر انقلاب مبنی بر اینکه «فردوسی در شاهنامه ایران را سروده است» شکل گرفت. هدف آن، آشنایی نوجوانان با مفاهیم انسانی و ملی شاهنامه و تقویت پیوند نسل جدید با هویت ایرانی است.

توکلی‌زاده افزود: در قالب این پویش، شاهنامه‌خوانی در مدارس آغاز شده و با استقبال گسترده دانش‌آموزان روبه‌رو شده است. همچنین از نگارگران و هنرمندان دعوت شده تا صحنه‌های مختلف شاهنامه را برای نوجوانان بازآفرینی کنند تا بتوانند با این میراث عظیم فرهنگی ارتباطی عمیق‌تر برقرار کنند.

به گزارش شهر، وی در پایان با اشاره به نقش ادبیات فارسی در پیوند اقوام ایرانی خاطرنشان کرد: ادبیات و فرهنگ ایرانی، زنجیره‌ای است که می‌تواند ملت را به هم پیوند دهد و این میراث باید به نسل‌های آینده منتقل شود. در جهانی که نبردها بیش از هر زمان بر سر هویت در جریان است، تکیه بر فرهنگ و ادبیات ایرانی می‌تواند راه نجات و انسجام ملت باشد.

