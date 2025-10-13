خبرگزاری کار ایران
سرهنگ جوانبخت:

قربانیان در تصادفات فوتی اخیر، جوانان ۲۰ تا ۳۰ ساله بوده‌اند

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به تصادفات منجر به فوت ناشی از سرعت بالا در معابر پایتخت، اعلام کرد: در سال جاری ۳۱ درصد این تصادفات به‌دلیل ناتوانی راننده در کنترل خودرو ناشی از تخطی سرعت مطمئنه رخ داده‌است.

به گزارش  ایلنا از پلیس راهور سرهنگ رابعه جوانبخت روز دوشنبه با اشاره به تصادفات فوتی ناشی از سرعت بالا در معابر پایتخت افزود: علاوه براین ۵۷ درصد از تصادفات فوتی مربوط به موتورسواران، ۳۶ درصد مربوط به خودروها و ۷ درصد مربوط به عابران پیاده بوده که همگی عامل مرگ سرنشینان در این حوادث بوده است.

وی با بیان اینکه سرعت بالا و ناتوانایی در کنترل وسیله نقلیه علت اصلی وقوع تصادفات است؛ افزود: آنچه جان افراد را می‌ گیرد، نبستن کمربند ایمنی است، در تصادفات اخیر سرنشینان به دلیل نبستن کمربند ایمنی از خودرو به بیرون پرت شده و جان خود را از دست داده‌اند.

سرهنگ جوانبخت با اشاره به شدت تصادفات در سرعت‌های بالا گفت: وقتی سرعت افزایش می‌ یابد، شدت برخورد نیز بیشتر می‌ شود و آسیب‌ها به‌ گونه‌ای است که جراحات به فوت تبدیل می‌شود.

وی درباره محل وقوع این تصادفات اظهار کرد: ۶۲ درصد از تصادفات فوتی در بزرگراه‌ها، ۳۴ درصد در معابر اصلی و چهار درصد در معابر فرعی رخ داده‌اند، همچنین بیشترین زمان وقوع این تصادفات بین ساعات ۱۲ تا چهار صبح با ۳۵ درصد، سپس از ۲۰ تا ۲۴ با ۲۱ درصد و از چهار تا هشت با ۱۳ درصد بوده است. خلوتی معابر و تاریکی هوا نقش مهمی در افزایش این حوادث دارد.

این مسئول به چند حادثه دلخراش اشاره و خاطرنشان کرد: در بزرگراه شهید بابایی، یک خودروی پراید به دلیل سرعت بالا از مسیر منحرف شده و با کامیون پارک‌شده برخورد کرده که منجر به فوت راننده شد؛ در بزرگراه شهید همت جوانی ۲۳ ساله فاقد گواهینامه با سرعت بسیار بالا با گاردریل برخورد کرده و جان باخت همچنین در بزرگراه شهید خرازی، برخورد شدید یک سمند با ضربه گیر های جناغی موجب فوت راننده و سرنشین شد.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ تاکید کرد: سرعت مادر تصادفات فوتی و این تنها تخلفی است که پس از ارتکاب دیگر فرصتی برای تصمیم‌ گیری باقی نمی‌ گذارد.

سرهنگ جوانبخت یادآور شد: از شهروندان تقاضا داریم حتماً کمربند ایمنی را ببندند؛ چرا که در سرعت‌های بالا، تنها محافظ جان شماست. همچنین از خانواده‌ها می‌خواهیم نظارت بیشتری بر فرزندان خود داشته باشند و از واگذاری خودرو به افراد فاقد گواهینامه جداً خودداری کنند.

وی اعلام کرد: در تصادفات فوتی اخیر، قربانیان جوانان ۲۰ تا ۳۰ ساله بوده‌اند.

