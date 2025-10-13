به گزارش ایلنا از پلیس راهور سرهنگ رابعه جوانبخت روز دوشنبه با اشاره به تصادفات فوتی ناشی از سرعت بالا در معابر پایتخت افزود: علاوه براین ۵۷ درصد از تصادفات فوتی مربوط به موتورسواران، ۳۶ درصد مربوط به خودروها و ۷ درصد مربوط به عابران پیاده بوده که همگی عامل مرگ سرنشینان در این حوادث بوده است.

وی با بیان اینکه سرعت بالا و ناتوانایی در کنترل وسیله نقلیه علت اصلی وقوع تصادفات است؛ افزود: آنچه جان افراد را می‌ گیرد، نبستن کمربند ایمنی است، در تصادفات اخیر سرنشینان به دلیل نبستن کمربند ایمنی از خودرو به بیرون پرت شده و جان خود را از دست داده‌اند.

سرهنگ جوانبخت با اشاره به شدت تصادفات در سرعت‌های بالا گفت: وقتی سرعت افزایش می‌ یابد، شدت برخورد نیز بیشتر می‌ شود و آسیب‌ها به‌ گونه‌ای است که جراحات به فوت تبدیل می‌شود.

وی درباره محل وقوع این تصادفات اظهار کرد: ۶۲ درصد از تصادفات فوتی در بزرگراه‌ها، ۳۴ درصد در معابر اصلی و چهار درصد در معابر فرعی رخ داده‌اند، همچنین بیشترین زمان وقوع این تصادفات بین ساعات ۱۲ تا چهار صبح با ۳۵ درصد، سپس از ۲۰ تا ۲۴ با ۲۱ درصد و از چهار تا هشت با ۱۳ درصد بوده است. خلوتی معابر و تاریکی هوا نقش مهمی در افزایش این حوادث دارد.

این مسئول به چند حادثه دلخراش اشاره و خاطرنشان کرد: در بزرگراه شهید بابایی، یک خودروی پراید به دلیل سرعت بالا از مسیر منحرف شده و با کامیون پارک‌شده برخورد کرده که منجر به فوت راننده شد؛ در بزرگراه شهید همت جوانی ۲۳ ساله فاقد گواهینامه با سرعت بسیار بالا با گاردریل برخورد کرده و جان باخت همچنین در بزرگراه شهید خرازی، برخورد شدید یک سمند با ضربه گیر های جناغی موجب فوت راننده و سرنشین شد.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ تاکید کرد: سرعت مادر تصادفات فوتی و این تنها تخلفی است که پس از ارتکاب دیگر فرصتی برای تصمیم‌ گیری باقی نمی‌ گذارد.

سرهنگ جوانبخت یادآور شد: از شهروندان تقاضا داریم حتماً کمربند ایمنی را ببندند؛ چرا که در سرعت‌های بالا، تنها محافظ جان شماست. همچنین از خانواده‌ها می‌خواهیم نظارت بیشتری بر فرزندان خود داشته باشند و از واگذاری خودرو به افراد فاقد گواهینامه جداً خودداری کنند.

وی اعلام کرد: در تصادفات فوتی اخیر، قربانیان جوانان ۲۰ تا ۳۰ ساله بوده‌اند.

انتهای پیام/