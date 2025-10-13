به گزارش ایلنا، سردار «وحید مجید» اظهار کرد: سامانه ملی هشدار براساس دستور العمل‌های ابلاغی مرکز ملی فضای مجازی به عنوان یکی از پروژه‌های ملی در حوزه مدیریت آسیب‌پذیری‌ها و تهدیدات سایبری کسب و کارهای بخش خصوصی، با همکاری پلیس فتا، بخش خصوصی، شرکت‌های دانش‌بنیان و آزمایشگاه‌های مورد تأیید سازمان افتا توسعه یافته است.

رئیس پلیس فتا ادامه داد: این سامانه که از محصولات شرکت فناوران توسعه امن ناجی به شمار می‌رود، با رعایت کامل چارچوب‌های نظارتی و الزامات امنیتی پلیس فتا طراحی و پیاده‌سازی شده و به‌عنوان یک مرجع قابل اعتماد و دانش‌بنیان آغاز به کار کرده و هدف آن جمع‌آوری، تحلیل و اشتراک‌گذاری آسیب‌پذیری‌های نرم‌افزاری، ارائه مشاوره‌های امنیتی به کسب‌وکارها و کمک به کاهش تهدیدات و مخاطرات سایبری است.

وی افزود: از جمله ویژگی‌های کلیدی سامانه ملی هشدار می‌توان به بانک جامع آسیب‌پذیری‌های به‌روز، تحلیل بدافزارها و ارائه راهکارهای مقابله‌ای، ارائه هشدارهای آنی از طریق پیامک، ایمیل و پنل کاربری، و خدمات ۲۴ساعته در بستر شبکه ملی اشاره کرد.

رئیس پلیس فتا فراجا ادامه داد: اهداف کلان سامانه ملی هشدار شامل ایجاد مرجع جامع گزارشات امنیتی کشور، بومی‌سازی راهنماها و توصیه‌نامه‌های امنیتی، شناسایی و بهره‌گیری از متخصصان حوزه امنیت در راستای افزایش آمادگی کسب و کارها در برابر تهدیدات نوین سایبری می‌باشد.

به گزارش پلیس، سردار وحید مجید در پایان گفت: راه‌اندازی سامانه ملی هشدار به نشانی hoshdar.ir گامی مؤثر در جهت ایجاد یک شبکه ملی برای رصد و مدیریت آسیب‌پذیری‌ها است. این سامانه با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و توان شرکت‌های دانش‌بنیان، زمینه‌ساز ارتقای امنیت سایبری کشور و خودکفایی در این حوزه خواهد بود. با بهره‌برداری از سامانه ملی هشدار، کشور گامی مهم در مسیر ایجاد مرجع واحد برای هشدارها و گزارشات امنیتی سایبری و هم‌افزایی میان نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی برداشته است.

