رئیس پلیس راه کشور خبر داد:
آغاز طرح ضربتی پلیس در برخورد با چراغهای معیوب خودروها
رئیس پلیس راه کشور با اعلام آغاز طرح ضربتی برخورد با نقص سیستم روشنایی خودروها گفت: با توجه به افزایش حوادث ناشی از نقص در چراغها و سامانههای روشنایی وسایل نقلیه، بهویژه در ساعات شب و محورهای برونشهری، این طرح در تمامی پلیسراههای کشور بهصورت همزمان اجرا میشود.
به گزارش ایلنا از پلیس راهور فراجا، سرهنگ احمد کرمیاسد، با اشاره به اهمیت موضوع دیدن و دیده شدن در رانندگی ایمن افزود: خودرویی که دچار نقص در سیستم روشنایی هستند، نهتنها میدان دید راننده را کاهش میدهند بلکه موجب میشوند سایر رانندگان نیز نتوانند بهدرستی آن را رویت کنند و این مسئله زمینهساز بروز تصادفات جدی در معابر تاریک و کمنور میشود.
وی با تأکید بر لزوم خودکنترلی رانندگان پیش از سفر تصریح کرد: رانندگان قبل از حرکت در جادهها، حتماً از سلامت چراغهای جلو، عقب، راهنما و چراغهای هشداردهنده خود اطمینان حاصل کنند چرا که مأموران پلیس راه در طول اجرای این طرح، ضمن اعمال قانون برای خودروهای دارای نقص روشنایی، در صورت مشاهده موارد خطرآفرین نسبت به توقیف وسیله نقلیه نیز اقدام خواهند کرد.
رئیس پلیس راه کشور با اشاره به اینکه این طرح از ابتدای هفته جاری آغاز شد گفت: طرح کنترل سیستم روشنایی بهمدت یک هفته در تمامی محورهای مواصلاتی کشور اجرا میشود و هدف اصلی از آن ارتقای ایمنی تردد، کاهش تصادفات شبانه و حفظ جان رانندگان و سرنشینان است.