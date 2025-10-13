وی با تأکید بر لزوم خودکنترلی رانندگان پیش از سفر تصریح کرد: رانندگان قبل از حرکت در جاده‌ها، حتماً از سلامت چراغ‌های جلو، عقب، راهنما و چراغ‌های هشداردهنده خود اطمینان حاصل کنند چرا که مأموران پلیس راه در طول اجرای این طرح، ضمن اعمال قانون برای خودروهای دارای نقص روشنایی، در صورت مشاهده موارد خطرآفرین نسبت به توقیف وسیله نقلیه نیز اقدام خواهند کرد.

رئیس پلیس راه کشور با اشاره به اینکه این طرح از ابتدای هفته جاری آغاز شد گفت: طرح کنترل سیستم روشنایی به‌مدت یک هفته در تمامی محورهای مواصلاتی کشور اجرا می‌شود و هدف اصلی از آن ارتقای ایمنی تردد، کاهش تصادفات شبانه و حفظ جان رانندگان و سرنشینان است.