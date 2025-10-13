خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نجات مرد ۶۵ ساله از داخل دره پس از ۵ ساعت نفس‌گیر

نجات مرد ۶۵ ساله از داخل دره پس از ۵ ساعت نفس‌گیر
کد خبر : 1699310
لینک کوتاه کپی شد.

پس از ۵ ساعت عملیات نفس‌گیر اورژانس ۱۱۵؛ مرد ۶۵ ساله بابلی از داخل دره نجات یافت.

به گزارش  ایلنا، پس از ۵ ساعت عملیات نفس‌گیر اورژانس ۱۱۵؛ مرد ۶۵ ساله بابلی از داخل دره نجات یافت.

بر اساس اعلام روابط عمومی اورژانس بابل: در گزارش مردمی به مرکز اورژانس بابل در روز یکشنبه ۲۰ مهرماه مبنی بر، حادثه‌ای در منطقه کوهستانی «گلیرون گلیا» شهرستان بابل، مأموریت نفس‌گیری را برای تیم‌های امدادی رقم زد.

در پی سقوط یک مرد ۶۵ ساله به دره‌ای عمیق، عملیات امداد و نجات از ساعت ۱۶ آغاز شد و تا ساعت ۲۱ شب ادامه داشت.

با دریافت گزارش حادثه، تیم عملیاتی اورژانس از پایگاه گلیا به محل اعزام شد.

تکنسین‌های اورژانس پس از رسیدن به محل، با شرایط دشوار جغرافیایی مواجه شدند و عملیات آزادسازی و بیرون‌کشیدن مصدوم از دره را آغاز کردند.

مصدوم دچار ترومای شدید و خونریزی گسترده بود. اقدامات درمانی شامل رگ‌گیری، پانسمان، سرم‌تراپی، اکسیژن‌تراپی و فیکس‌کردن کامل اندام‌ها در محل انجام شد. پس از تثبیت وضعیت، وی به بیمارستان شهید بهشتی منتقل گردید.

خوشبختانه، با وجود شدت آسیب‌دیدگی و شرایط سخت انتقال، بیمار با وضعیت عمومی قابل قبول به مرکز درمانی تحویل داده شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ