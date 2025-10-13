خبرگزاری کار ایران
معاون امور جوانان:

بانک مجازی جوانان راه اندازی می‌شود

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از امضای تفاهم‌نامه برای تأسیس «بانک مجازی جوانان ایران» به منظور حل ساختاری مشکل دریافت وام ازدواج خبر داد.

به گزارش ایلنا، علیرضا رحیمی گفت:  برای حل مشکل وام‌های جوانان باید ساختار تغییر کند و به زودی از یک طرح جدید رونمایی می کنیم.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: به دنبال طرحی هستیم تا با همکاری یکی از بانک ها بتوانیم بانک مجازی جوانان ایران را در قالب نئوبانک یا متابانک تأسیس کنیم.

به گزارش صدا و سیما، این مقام مسئول گفت: بانک مجازی جوانان تمامی تسهیلات حوزه ازدواج، اشتغال و فعالیت سمن‌ها را به صورت متمرکز و در فضایی دیجیتال و با حفظ کرامت جوانان ارائه خواهد داد و عملکرد بانک‌ها را به صورت شفاف قابل رصد می‌کند.

