به گزارش ایلنا، رئیس اداره حفاظت محیط زیست جلفا، این آتش‌سوزی در حوزه استحفاظی پاسگاه سرمحیط‌بانی دره‌دیز رخ داد و حدود ۵ هکتار از اراضی مرتعی پوشیده از بوته‌های گون دچار حریق شد.

علیرضا قوجایی افزود: با اقدام به موقع نیروهای محیط زیست و همراهی مردم منطقه، از گسترش آتش به سایر مناطق حفاظت‌شده جلوگیری به عمل آمد.

به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت از محیط زیست، قوجایی ضمن قدردانی از همکاری مردم، نقش مشارکت فعال آنان و تلاش نیروهای محیط زیست در مهار سریع آتش‌سوزی را حیاتی دانست و بر ضرورت حفظ منابع طبیعی و حیات وحش منطقه تاکید کرد.

