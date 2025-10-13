مهار آتشسوزی در پناهگاه حیات وحش کیامکی
آتشسوزی در ارتفاعات تورگان واقع در پناهگاه حیات وحش کیامکی در جلفای آذربایجان شرقی، با تلاش نیروهای یگان واکنش سریع اداره حفاظت محیط زیست جلفا و همکاری اهالی روستاهای زاویه و هادیشهر مهار شد.
به گزارش ایلنا، رئیس اداره حفاظت محیط زیست جلفا، این آتشسوزی در حوزه استحفاظی پاسگاه سرمحیطبانی درهدیز رخ داد و حدود ۵ هکتار از اراضی مرتعی پوشیده از بوتههای گون دچار حریق شد.
علیرضا قوجایی افزود: با اقدام به موقع نیروهای محیط زیست و همراهی مردم منطقه، از گسترش آتش به سایر مناطق حفاظتشده جلوگیری به عمل آمد.
به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت از محیط زیست، قوجایی ضمن قدردانی از همکاری مردم، نقش مشارکت فعال آنان و تلاش نیروهای محیط زیست در مهار سریع آتشسوزی را حیاتی دانست و بر ضرورت حفظ منابع طبیعی و حیات وحش منطقه تاکید کرد.