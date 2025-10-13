خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مهار آتش‌سوزی در پناهگاه حیات وحش کیامکی

مهار آتش‌سوزی در پناهگاه حیات وحش کیامکی
کد خبر : 1699271
لینک کوتاه کپی شد.

آتش‌سوزی در ارتفاعات تورگان واقع در پناهگاه حیات وحش کیامکی در جلفای آذربایجان شرقی، با تلاش نیروهای یگان واکنش سریع اداره حفاظت محیط زیست جلفا و همکاری اهالی روستاهای زاویه و هادیشهر مهار شد.

به گزارش ایلنا، رئیس اداره حفاظت محیط زیست جلفا، این آتش‌سوزی در حوزه استحفاظی پاسگاه سرمحیط‌بانی دره‌دیز رخ داد و حدود ۵ هکتار از اراضی مرتعی پوشیده از بوته‌های گون دچار حریق شد. 

علیرضا قوجایی افزود: با اقدام به موقع نیروهای محیط زیست و همراهی مردم منطقه، از گسترش آتش به سایر مناطق حفاظت‌شده جلوگیری به عمل آمد. 

به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت از محیط زیست، قوجایی ضمن قدردانی از همکاری مردم، نقش مشارکت فعال آنان و تلاش نیروهای محیط زیست در مهار سریع آتش‌سوزی را حیاتی دانست و بر ضرورت حفظ منابع طبیعی و حیات وحش منطقه تاکید کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ