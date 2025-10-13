به گزارش ایلنا، در این جلسه پس از بررسی کارشناسی و با هدف ارتقای کیفیت هوا و صیانت از سلامت عمومی، مقادیر مجاز آلاینده‌های اصلی از جمله مونوکسیدکربن، دی‌اکسیدگوگرد، دی‌اکسیدنیتروژن، ذرات معلق (PM₂.₅ و PM₁₀)، سرب، ازن و بنزن مشخص شد.



حدود یادشده در پیوست مصوبه به تفکیک هر آلاینده درج شده و مبنای ارزیابی و پایش کیفیت هوای کشور قرار خواهد گرفت.



به گزارش روابط‌ عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، این اقدام در راستای اجرای کامل قانون هوای پاک و تحقق سیاست‌های کلی نظام در حوزه محیط زیست انجام شده است.

