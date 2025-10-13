خبرگزاری کار ایران
حدود مجاز غلظت آلاینده‌ها در هوای آزاد تعیین شد

حدود مجاز غلظت آلاینده‌ها در هوای آزاد تعیین شد
شورای‌عالی حفاظت محیط زیست در جلسه اسفند‌ماه سال ۱۴۰۳، با استناد به ماده (۲) قانون هوای پاک و مصوبه سال ۱۳۸۸ هیئت محترم وزیران، حدود مجاز غلظت آلاینده‌های هوا در هوای آزاد را تعیین کرد.

به گزارش ایلنا، در این جلسه پس از بررسی کارشناسی و با هدف ارتقای کیفیت هوا و صیانت از سلامت عمومی، مقادیر مجاز آلاینده‌های اصلی از جمله مونوکسیدکربن، دی‌اکسیدگوگرد، دی‌اکسیدنیتروژن، ذرات معلق (PM₂.₅ و PM₁₀)، سرب، ازن و بنزن مشخص شد.

حدود یادشده در پیوست مصوبه به تفکیک هر آلاینده درج شده و مبنای ارزیابی و پایش کیفیت هوای کشور قرار خواهد گرفت.

به گزارش روابط‌ عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، این اقدام در راستای اجرای کامل قانون هوای پاک و تحقق سیاست‌های کلی نظام در حوزه محیط زیست انجام شده است.

 

