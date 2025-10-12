چهلوهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در کردستان برگزار میشود
رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه از برگزاری چهلوهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم با حضور بیش از ۴۵۰ نخبه قرآنی از سراسر کشور در استان کردستان خبر داد و تأکید کرد: این مسیر معنوی، با تکیه بر نیات واقفان و بدون اتکا به بودجههای دولتی، با قدرت ادامه دارد.
به گزارش ایلنا، نشست خبری چهلوهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران امروز 20 مهرماه با حضور اصحاب رسانه در مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار شد.
حمید مجیدیمهر، رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف، در این نشست با اشاره به سابقه طولانی برگزاری این مسابقات گفت: مسابقات سراسری قرآن کریم از سال ۱۳۶۰ آغاز شده و به لطف الهی بدون هیچ وقفهای تا امروز ادامه یافته است. این مسیر متعلق به خداوند است و او خود حافظ و صیانتکننده این حرکت معنوی است.
وی با اشاره به منابع مالی سازمان اوقاف افزود: فعالیتهای قرآنی ما وابسته به بودجههای نفتی یا دولتی نیست، بلکه بر پایه نیات پاک واقفانی است که املاک و داراییهای خود را در راه قرآن و اهل بیت وقف کردهاند. برکات آنان قرنها پس از حیاتشان همچنان جاری است.
مجیدیمهر یادآور شد: سازمان اوقاف در حال حاضر متولی بیش از ۸٬۷۶۷ بقعه متبرکه امامزادگان و اولیای الهی در سراسر کشور است و این جایگاه مسئولیت برگزارکنندگان مسابقات قرآن را دوچندان میکند.
رئیس مرکز امور قرآنی تأکید کرد: در این دوره، سیاست کلیدی ما صرفهجویی همراه با حفظ کیفیت است. تلاش میکنیم منابع مالی به بهترین شکل ممکن هزینه شود تا این رویداد جلوهای از مدیریت مؤمنانه در خدمت قرآن باشد.
به گفته وی، چهلوهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم با حضور بیش از ۴۵۰ نخبه قرآنی خواهر و برادر در ۱۰ رشته قرآنی از تاریخ ۲۶ مهر تا ۶ آبانماه ۱۴۰۴ در استان کردستان برگزار خواهد شد.
مجیدیمهر با تشریح روند اجرایی مسابقات گفت: تمام مراحل فنی از ورود شرکتکننده تا پایان داوری بهصورت دقیق و مستند رصد میشود. کارنامهها بهصورت شفاف و بر اساس دادههای آماری صادر خواهند شد و اطلاعات تفصیلی نیز در سایت مرکز قرآنی در دسترس عموم قرار میگیرد.
وی از حضور نیروهای متخصص در این حوزه خبر داد و افزود: در مرکز قرآنی مجموعهای از نخبگان قرآنی فعالیت دارند و ساختار منسجمی برای مدیریت رشتههای مختلف ایجاد شده است.
مجیدیمهر همچنین گستردگی مسابقات قرآنی در کشور را نشانه نهادینه شدن فرهنگ قرآن دانست و گفت: حدود ۱۱۰ مسابقه قرآنی در وزارتخانهها و نهادهای مختلف برگزار میشود و دستکم ۱۷ وزارتخانه از جمله نفت و ارتباطات مسابقات اختصاصی خود را دارند.
وی در پایان با اشاره به ساختار منحصربهفرد ایران در عرصه فعالیتهای قرآنی خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورها مسابقات قرآن زیرمجموعه وزارتخانههای فرهنگی هستند، اما در ایران ساختار رسمی و تخصصی ویژه مسابقات قرآنی ایجاد شده است؛ با پستهایی نظیر کارشناس مسابقات بانوان، سراسری، بینالمللی و محتوای مجازی. این امر نشاندهنده جایگاه ویژه قرآن در نظام فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است.