به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام علی لطیفی رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در نشست خبری ظهر یکشنبه (۲۰ مهر ماه) با اشاره به مهم‌ترین اقدامات این سازمان، بیان کرد: سازمان مجموعه‌ای از تکالیف را بر اساس اسناد تحولی به عهده داشته که شاید بتوان گفت مهم‌ترین تکلیف، تحول در برنامه درسی متناسب با نیازهای دانش‌آموزان است که با توجه به ابعاد متعدد آن، نیازمند تصمیم و نقشه راه شفافی بود.

او افزود: نقشه راه ترسیم شد و این نقشه ۸ گام داشت که تا سال گذشته، تمام گام‌ها و مستنداتی که به عنوان پیش‌نیازهای برنامه‌ای باید تدوین می‌شد، انجام شد.

وی اضافه کرد: امسال، برای اولین سال، اجرای کلان‌پروژه تحولی را تحت عنوان «تحول در برنامه درسی» آغاز کردیم و از دوره اول ابتدایی شروع کردیم. برای اجرای این طرح تحول درسی، نقطه تمرکز ما سه خدمت اساسی است که باید به مدرسه ارائه شود.

او اشاره کرد: خدمت اول، «راهنمای عمل برنامه درسی مدرسه‌به‌مدرسه» است. منظور از این راهنما، نقشه تربیت و یادگیری است که مدرسه بر اساس آن، طراحی‌ها، فعالیت‌ها و کلاس‌های درس و تمام اقداماتی که انجام می‌دهد را تنظیم می‌کند.

لطیفی متذکر شد: قبل از این، نسخه مدرسه‌ای برای برنامه وجود نداشت تا مدیران مدارس به تفصیل در جریان باشند که وقتی قرار است برنامه تربیت و یادگیری در مدرسه انجام شود، چه کاری باید انجام دهند، کلاس‌های درسی چه بخشی از آن مسیر را عهده‌دار هستند و نقش بقیه فعالیت‌های مدرسه چیست.

او گفت: در واقع «راهنمای برنامه درسی مدرسه» به بیان ساده، به دنبال این است که نقشه یکپارچه تربیت و یادگیری را به مدرسه ارائه کند. از طرفی، انتظارات و استانداردهای ملی را به مدرسه بدهد و مشخص کند که چه اهداف عملیاتی در پایان هر دوره تحصیلی و هر پایه باید کسب شوند. یکی از ویژگی‌های بسیار مهم این برنامه درسی مدرسه این است که مدارس می‌توانند متناسب با شرایط خود و با نیازهایشان، طراحی‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی را برای فعالیت‌های سطح مدرسه انجام دهند.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تصریح کرد: این «راهنمای عمل برنامه درسی مدرسه» اکنون برای دوره اول ابتدایی آماده شده است و در تعدادی از مدارس، که ما در حال اجرای آزمایشی آن هستیم، اجرا می‌شود.

او عنوان کرد: دومین خدمتی که در طرح تحولی به مدرسه ارائه می‌کنیم، ارائه کتاب‌های درسی و بسته‌های یادگیری جدید است. بسته یادگیری جدید یا کتاب‌ها، مجموعه‌ای از فرصت‌ها یا مجموعه‌ای از مواد و منابع آموزشی هستند که قرار است به مدرسه کمک کنند تا این برنامه را محقق کند.

وی افزود: اگر می‌خواهیم مدارس ما خلاق و فعال باشند، یا اگر می‌خواهیم دانش‌آموزانمان متناسب با شرایط منطقه و نیازهایشان مهارت‌هایی بیاموزند، باید از آموزش کتاب‌محور به سمت برنامه‌محور حرکت کنیم. در این دوره جدید در سازمان، حرکت از کتاب‌محوری به سمت برنامه‌محوری یکی از تکالیف و الزامات ماست.

او متذکر شد: یکی از ویژگی‌های بسته‌های جدید این است که اتکای آن در محتواهای چندرسانه‌ای بیشتر از بسته‌های قبل شده است. مثلاً در کتاب فارسی و در کتاب ریاضی خود، محتوای چندرسانه‌ای داریم که به عنوان بخشی از فرایند آموزش مورد توجه خواهد بود. به‌ویژه در فارسی، توجه به شنیدار و نقش آن در تقویت زبان‌آموزی دانش‌آموزان به صورت ویژه مورد توجه بوده است.

او با اشاره به خدمت سوم از طرح تحولی گفت: خدمت سوم که مکمل این دو خدمت است در این طرح تحولی سازمان، ارائه مجموعه‌ای از خدمات پشتیبانی علمی از اجرای برنامه در مدرسه است. چرا که اگر ما بخواهیم آن تغییر که در برنامه درسی اتفاق افتاده را مشاهده کنیم و نتایج و ثمراتش را ببینیم، باید حتماً از مدرسه حمایت کنیم و بخش‌های‌نیازمند اصلاح را اصلاح کنیم

وی افزود: امسال ما در مقیاس خیلی محدود داریم این نظام پشتیبانی خودمان را به اجرا می‌کنیم. البته قبل از این هم اجرای آزمایشی در سال‌های گذشته داشتیم، اما امیدواریم با اجرای آزمایشی امسال بتوانیم بسیار واقعی‌تر، نقص‌ها و ضعف‌هایی را که در مدارس وجود دارند و به خاطر آن‌ها عملاً برنامه‌های درسی اجرا نمی‌شوند، پیدا کنیم و بتوانیم به موقع نسبت به آن‌ها عکس‌العمل نشان دهیم و از مدرسه حمایت کنیم. امسال با توجه به حساسیت‌های پایه اول ابتدایی صرفاً در ۸ مدرسه در حال اجرای آزمایشی است. سال آینده گستره اجرای آزمایشی بیشتر خواهد شد و به تعداد بیشتری از استان‌ها گسترش پیدا خواهد کرد.

او ادامه داد: به اعتقاد ما در این چهارچوب، نقش‌آفرینی اولیا باید بسیار جدی‌تر و مؤثرتر باشد. اکنون نیز برای اجرای آزمایشی، ما به‌صورت خاص یک «راهنمای اولیا» آماده کرده‌ایم برای تک‌تک دروس، آنچه والدین باید بدانند تا بتوانند کمک کنند آن اتفاقی که در مدرسه می‌افتد، به درستی بیفتد و مشارکت کنند.

او با اشاره به تغییراتی که در رشته‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش اتفاق افتاده است، گفت: هدف این رشته ها، تقویت نیروی مناسب برای بازار کار است. هنرآموزان عزیزی که در این رشته‌ها تحصیل می‌کنند، انتظار می‌رود بعد از پایان دوره تحصیل‌شان بتوانند جذب بازار کار شوند. آموزش و پرورش از این جهت بی‌تردید می‌شود گفت بزرگ‌ترین مجموعه آموزش نیروی کار در کشور است.

لطیفی با اشاره به رشته‌های فنی و کار و دانش بیان کرد: یک سری از این رشته‌ها طراحی شده بودند، برنامه‌ریزی خوبی نسبت به آن‌ها انجام شده بود، اما نیازمند بازنگری و بازبینی بودند. با توجه به تحولات بازار کار و تحولات فناورانه، برخی از ملاحظات آموزشی در حوزه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، در سال گذشته این ارزشیابی انجام شد.

او اضافه کرد: نزدیک به ۳۰ رشته از رشته‌های فنی از جهت تحولات بازار کار، مورد ارزشیابی قرار گرفتند. امسال تغییراتی که مبتنی بر آن ارزیابی‌ها انجام شده بود، در کتاب‌های درسی پایه دهم این رشته‌ها اعمال شد. همچنین ۱۵ کتاب درسی جدید نگاشته شده و ۵۵ کتاب درسی با تغییرات کلی در این رشته‌ها شاهد هستیم.

او عنوان کرد: تعدادی از کتاب‌های نونگاشت در دوره ابتدایی و متوسطه اول داریم. اولین و برجسته‌ترین آن از جهت پیامدهای علمی که تاکنون دریافت کرده‌ایم، کتاب کار «آموزش خط تحلیلی» است که برای دانش‌آموزان پایه‌های چهارم، پنجم و ششم پیش‌بینی شده است.

او افزود: اتفاق دیگری که به عنوان اجرای آزمایشی اکنون در دوره متوسطه اول در حال اجراست، کتاب درسی دینی است که برای این دوره در نظر گرفته شده و به اسم «از من تا خدا» شناخته می‌شود. همچنین اضافه شدن فصل هوش مصنوعی به کتاب «کار و فناوری» پایه ششم و تألیف کتاب تخصصی هوش مصنوعی برای هنرجویان کار و دانش از مهمترین این تغییرات است.

او از تولید بسته‌های آموزشی درباره جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برای سه دوره تحصیلی خبر داد و تصریح کرد: اولویت ما در تولید این بسته‌ها، فراهم کردن زمینه برای روایت‌گری خود دانش‌آموزان است. پیش‌بینی می‌کنیم این بسته‌ها تا ابتدای آبان و همرمان با روز دانش آموز در مدارس باشد.

انتهای پیام/