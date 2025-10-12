حمایت از تولید داخل و اصلاح تعرفهها در دستور کار اداره کل تجهیزات پزشکی
در سیوششمین اجلاس سراسری مدیران تجهیزات پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، که در حاشیه نمایشگاه ایرانمد برگزار شد، دکتر سعیدرضا شاهمرادی، مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو، به تشریح مهمترین محورهای این نشست پرداخت.
به گزارش ایلنا، سعیدرضا شاهمرادی، مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو با اشاره به برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۴ گفت: حمایت از تولید داخل یکی از اولویتهای اصلی سازمان است که باید با جدیت بیشتری دنبال شود. همچنین، موضوع حق فنی همکاران حوزه تجهیزات پزشکی در دانشگاههای علوم پزشکی نیز از جمله محورهای مورد بررسی در این اجلاس بود.
شاهمرادی افزود: پیشگیری از قاچاق تجهیزات پزشکی، تأمین پایدار اقلام استراتژیک مورد نیاز مراکز درمانی و مدیریت هزینههای نگهداشت تجهیزات از دیگر مباحث مطرحشده در این نشست بود.
مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو به اصلاح تعرفه خدمات مرتبط با تجهیزات تصویربرداری و اقلام پزشکی اشاره کرد و گفت: با توجه به افزایش هزینههای نگهداشت، بازنگری در تعرفهها برای حفظ پایداری خدمات ضروری است.
به گزارش وبدا، وی همچنین به بررسی نظام ثبت و ردیابی تجهیزات پزشکی (MDR) و چالشهای موجود در حوزه آزمایشگاهها پرداخت و از دانشگاهها خواست در فرآیند نمونهبرداری و ارسال نمونهها به آزمایشگاههای مرجع، دقت لازم را به عمل آورند.
شاهمرادی در پایان، ابراز امیدواری کرد که مصوبات و تعاملات این همایش بتواند به بهبود روندهای اجرایی و ارتقای سطح خدمات تجهیزات پزشکی کشور کمک کند. این اجلاس در قالب سه پنل تخصصی برگزار شد و دانشگاههای علوم پزشکی کشور دیدگاهها و مشکلات خود را در اجرای برنامههای عملیاتی این حوزه مطرح کردند.